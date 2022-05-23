banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
ÇAYKUR 1 haftada üreticiden 20 bin ton çay aldı
ÇAYKUR 1 haftada üreticiden 20 bin ton çay aldı
Sebze ve meyve fiyatları yarı yarıya düşecek
Sebze ve meyve fiyatları yarı yarıya düşecek
Güven endeksi inşaat sektöründe geriledi
Güven endeksi inşaat sektöründe geriledi
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

Efsane filmlerin afişleri SKSM’de

Küçükçekmece’de Türk sinemasının tarihinde el emeği film afişleriyle imzası olan, İbrahim Enez’in sinema afişleri resimlerine ev sahipliği yapıyor. “Filmden Resme Sinema Afişleri” sergisi, sanatseverleri sinema tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Kültür Sanat 23.05.2022, 10:54
Efsane filmlerin afişleri SKSM’de

Küçükçekmece’de Türk sinemasının tarihinde el emeği film afişleriyle imzası olan, İbrahim Enez’in sinema afişleri resimlerine ev sahipliği yapıyor. “Filmden Resme Sinema Afişleri” sergisi, sanatseverleri sinema tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, Türk sinemasının tarihinde el emeği film afişleriyle imzası olan, sinemaya gönül veren sanatçı İbrahim Enez’in sinema afişleri resimlerine ev sahipliği yapıyor. Süleyman Saim Tekcan koleksiyonundan “Filmden Resme Sinema Afişleri” sergisi, sanatseverleri sinema tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Film afişlerinin en önemli ustalarından İbrahim Enez, ‘’17 yaşında sinemayla tanıştım ve 70 senedir de boyaların içerisindeyim. Sinemaya hayranım, gençliğimde sinema kapılarına büyük dev panolar yapılıyordu biz ona fener afişi diyorduk. Bana ilham olan o fener afişleriydi. Tükenmez bir enerji ile Amerikan film afişlerinin baskılarını, renklerini incelerdim. Acı Zeytin ilk yaptığım orijinal film afişiydi. Yeşilçam’ın baş filmcileriyle çalıştım ve bugüne kadar yaklaşık 4000 resim yaptım. İlk eserlerimi guaj boya ile çalıştım ancak şuan burada bulunan 29 resmimi yağlı boya ile yaptım. Bu resimler kendi koleksiyonumdaydı, Süleyman hocam bu resimleri korumaya almak istedi ve müzesine ekledi. Başta Süleyman hocam olmak üzere herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

1961’de, İstanbul’daki ilk sinema afişini Sami Ayanoğlu’nun yönettiği Nurettin Çamlıdağ ve Oya Sensev’in başrollerini Paylaştığı "Acı Zeytin" filmi için yapan sanatçı İbrahim Enez, profesyonel afiş ressamlığına ilk adımı atmış oldu. Takip eden yıllarda Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Ekrem Bora, Kadir Savun ve Yılmaz Güney, Enez’in afişlerinde yerini aldı.

Süleyman Saim Tekcan: Bu afişleri şuan Türkiye’de yapabilecek bir kişi yok

Sergiyi açmaktan oldukça mutlu olduğunu ifade eden 60 yıllık sanat eğitmeni Süleyman Saim Tekcan, ‘’ Bazı şeylerin ölümsüzleşmesi gerektiğini düşünerek bu sergiyi aldım. İbrahim Enez’in yaptığı afişleri şuan Türkiye’de yapabilecek bir kişi yok. O 89 yaşında ve hala resim çiziyor. Bu resimlerin yer aldığı müzemle birlikte İbrahim Enez ve onun muhteşem eserleri ölümsüzleşecek. Bize bu imkânı sağlayan başta Küçükçekmece Belediye Başkanı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.

13 Haziran’a dek görülebilir

Türk ve Dünya sinemasına damga vuran filmlerin, İbrahim Enez tarafından yeniden yorumlanan afişlerini içeren sergide 29 adet eser yer alıyor. Prof. Süleyman Saim Tekcan’ın katkılarıyla IMOGA tarafından, ’Fine Art Baskı’ yöntemi ile sınırlı sayıda basılan afişler arasında Türk sinemasının unutulmaz filmleri Susuz Yaz, Sevmek Zamanı, Cleopatra, Casabalanca, Romeo and Juliet, yanı sıra Baba (The Godfather), Kuşlar (The Birds) gibi Dünya sinemasının unutulmaz filmlerine ait afişler de bulunuyor.

Sergi, 13 Haziran tarihine kadar SKSM’de görülebiliyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
23°
az bulutlu