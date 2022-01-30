banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
ABD’de “Bombogenesis” alarmı
ABD’de “Bombogenesis” alarmı
Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk mesaj!
Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk mesaj!
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Hurda araçlar toplatılıyor
Hurda araçlar toplatılıyor

Efeler’de develer kıran kırana mücadele etti

Aydın’ın Efeler ilçesinde kış mevsiminin en önemli festivalleri arasında yer alan deve güreşleri 1 yıl aranın ardından tekrar başladı. Efeler Belediyesi öncülüğünde yoğun katılımın olduğu güreşte 168 deve kıyasıya mücadele etti.

Kültür Sanat 30.01.2022, 15:24
Efeler’de develer kıran kırana mücadele etti

Aydın’ın Efeler ilçesinde kış mevsiminin en önemli festivalleri arasında yer alan deve güreşleri 1 yıl aranın ardından tekrar başladı. Efeler Belediyesi öncülüğünde yoğun katılımın olduğu güreşte 168 deve kıyasıya mücadele etti.

Ege Bölgesi’nin önemli kültürlerinden olan deve güreşlerinin önemli ayağı Geleneksel Efeler Güreşi, Efeler Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildi. Işıklı Arenası’nda gerçekleşen güreşlerde pehlivan develer maharetlerini sergiledi. Aydın ve çeşitli illerden gelen 168 deve kıran kırana mücadele etti. Sabah saatlerinde daylak güreşleri ile başlayan güreşler akşama kadar devam ederken, panayır havasında gerçekleşen güreşlere vatandaşlar ve devecilerin ilgisi yoğun oldu. Aydın’da yetiştirilen ve İran’dan getirilen develer zaman zaman çırpma, zaman zaman da sağ ve sol teklerini gösterdi. Baştan sona dostluk müsabakaları şeklinde devam eden güreşlerde kıyasıya mücadele yaşanırken renkli görüntüler de ortaya çıktı.

“Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmaya, katkı sunmaya devam edeceğiz”

Protokol üyeleri ile birlikte deve güreşi alanında dolaşarak vatandaşları selamlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, güreşseverlere günün anısına yağlık ve kasket dağıttı. Vatandaşların yoğun ilgisinden memnun olduğunu ifade eden Başkan Atay, güreşlerin panayır havasında geçtiğini belirterek, “Yörük kültürümüze uygun olarak yıllardan beri yapılagelen bu deve güreşlerimizin gelecek nesillerimize de aktarılması konusunda festivallerimizi düzenliyoruz. Gençlerimizin de bu festivaller ile kültürümüzü yaşatmasına katkı yaptığımızı düşünüyorum. Onların da bizden sonra bu geleneği devam ettirmesini arzu ediyoruz. Bugün 168’in üzerinde devemiz güreşecek. Efelerli vatandaşlarımız da bizleri yalnız bırakmadı. Coşkulu bir kalabalık var. Panayır havasında bir güreş gerçekleşiyor. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan “Deveci Başkan” lakaplı İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın devecilik kültürüne sahip çıkılması adına belediye başkanlarına yaptığı çağrıya da değinen Başkan Atay, “Evet, kültürümüze sahip çıkacağız. Zaten Aytekin başkan bu işin uzmanı, eskiden federasyonluk başkanlığı da yaptı. Onun da burada yapılacak olan güreşlerde katkısı büyük oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu kültürün yaşatılması için onun önderliğinde biz belediye başkanlarının katkılarıyla yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Hafta sonu tatilini güreşe gelerek değerlendiren vatandaşlar hem kıran kırana geçen güreşleri izledi hem de aileleri ile birlikte piknik yaptı. Güreşlerin Aydın’ın bir kültürü olduğunu ifade eden güreşseverler, kültürün yaşatılması için destek olan belediye başkanlarına da teşekkür etti.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11