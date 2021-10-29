Efeler, Cumhuriyet Bayramı’nı 2 bin 500 yıllık antik kentte kutladı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Listesindeki 2 bin 500 yıllık antik kent Afrodisias’ta ilk kez Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapıldı. Aydın Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aydın Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği kutlamalarda Efe Ekiplerinin gösterileri büyük ilgi gördü. Etkinliğin ardından gösteriler müdürlüklerin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Dünyaca ünlü antik kentte ilk kez düzenlenen etkinlikler büyük bir beğeni ile izlendi. Antik kenti ziyaret edenler gösterileri çok beğendiklerini ifade ederek bu tür etkinliklerin devamını istedi. Cumhuriyetin ilanının 98. yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinliklerde görev alan Aydın Folklor Araştırma Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (AYFAD) üyeleri gösterileri ile mest etti. Antik kentin gün yüzüne çıkmasında öncülük yapan, hayatının 30 yılını arkeolojik kazılara harcayan ve mezarı da ünlü antik kentin tapınak girişindeki Tetrapylon yanında bulunan Prof. Kenan Tevfik Erim’e dua eden efeler, antik kenti de gezdi.

AYFAD Başkanı Mehmet Yıldırım, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız bugün. Ülkemiz adına daha nice senelere inşallah. Karacasu’daki 2 bin 500 yıllık UNESCO dünya mirasımız Afrodisias antik kentimizde güzel bir gösteri yaptık. Kültürümüz, vatanımız ve devletimiz için bu çalışmalarımızın değerli olduğunu düşünüyoruz. Destekleri için Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’müze ve Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Kültürümüzü yaşatmak için daha çok projeler ve daha çok etkinlikler yapacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.