Edis, Fişekhane Deniz Konserleri’nde sevenleriyle buluştu

Fişekhane Deniz Konserleri’nde hayranlarıyla bir araya gelen pop müziğin sevilen sanatçılarından Edis, sahne şovları ve özel repertuvarıyla sevenlerine eğlenceli anlar yaşattı.

Fişekhane, Deniz Konserleri serisi ile Türk müzik dünyasının önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Edis, denizin esintisi ile tarihi dokuyu buluşturan Fişekhane Deniz Sahne’de dün gece hayranlarına eşsiz bir deneyim yaşattı. Pandemi şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilen sahnede Edis’i yaklaşık bin 500 kişi izledi. Boğaz’ın girişinde, denize sıfır konumda konserler için özel olarak hazırlanan sahne ve ışık şovları ise büyük beğeni topladı.

Konserler 1 Ekim’e kadar devam edecek

Edis’ten sonra Selami Şahin, Berkay, Şevval Sam, Serdar Ortaç, Buray, Mor ve Ötesi, Sertab Erener ve Erol Evgin gibi sevilen isimlerin şarkılarını seslendireceği konserler serisi 1 Ekim’e kadar devam edecek. Fişekhane Deniz Konserleri’nde yer alacak diğer sanatçılar ve konser tarihleri şöyle sıralanıyor:

Selami Şahin - 3 Eylül

Berkay - 10 Eylül

Şevval Sam - 11 Eylül

Serdar Ortaç - 17 Eylül

Buray - 18 Eylül

Mor ve Ötesi - 24 Eylül

Sertab Erener - 25 Eylül

Erol Evgin - 1 Ekim