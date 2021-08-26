Edis, Deniz Konserleri’nde müzik tutkunlarıyla buluşuyor

Fişekhane Deniz Konserleri serisi 28 Ağustos’ta pop sanatçısı Edis’i ağırlamaya hazırlanıyor. Edis, özel şovu ve performansıyla sevenleriyle buluşacak.

Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Edis, 28 Ağustos Cumartesi akşamı Fişekhane Deniz Konserleri’nde müzik tutkunlarıyla buluşuyor. İstanbul Boğazı’nın kenarına kurulacak sahnede bin 500 hayranıyla buluşacak olan şarkıcı, bu gece için sevilen şarkıları ve özel sahne şovu hazırladı. Açık havada gerçekleşecek konser 21.00’da başlayacak.

Konserler 1 Ekim’e kadar devam edecek

Edis’ten sonra Selami Şahin, Berkay, Şevval Sam, Serdar Ortaç, Buray, Mor ve Ötesi, Sertab Erener ve Erol Evgin gibi çok sevilen isimlerin güzel şarkılarını seslendireceği konserler serisi 1 Ekim’e kadar devam edecek. Deniz Konserleri, denizin esintisi ile tarihi dokuyu buluşturacak. Konserlerde yer alacak diğer sanatçılar ve konser tarihleri şöyle sıralanıyor:

Edis - 28 Ağustos

Selami Şahin - 3 Eylül

Berkay - 10 Eylül

Şevval Sam - 11 Eylül

Serdar Ortaç - 17 Eylül

Buray - 18 Eylül

Mor ve Ötesi - 24 Eylül

Sertab Erener - 25 Eylül

Erol Evgin - 1 Ekim