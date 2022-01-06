Edirne’ye “Makedon Kulesi” yeniden kazandırılacak

EDİRNE (İHA) – Edirne’de ortaçağ döneminde inşa edildiği tahmin edilen Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerinden bugüne kadar gelebilen "Edirne Eski Saat Kulesi Restorasyonu Projesi" Kültür ve Turizm Bakanlığı kapsamında restore edilecek.

Geçmişte birçok medeniyete şahitlik yapmış Makedon Kulesi’nin müze olarak kullanılması için çalışmalar başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilecek Kule çalışmalarının bitmesinin ardından birçok tarihçi tarafından Edirne turizminin hareketlendireceği belirtiliyor. Kule’nin müze olarak restore edileceği ve içerisinde geçmişi hakkında birçok tarihi bilgi, canlandırma ve medeniyetlerin izlerini barındıracağı öğrenildi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Makedonya Kulesi’nin Edirne’de en önemli turistik yerlerden biri haline gelebileceğini ifade ederek, “Makedon Kulesi en büyük tarihi kültür miraslarımızın başında geliyor. Kulede sonradan yapılan tamiratlar nedeniyle bazı bozulmalar olmuştur. 20’inci yüzyıl başlarında çekilen fotoğraflarda bize kule üzerinde bir kitabe olduğunu gösteriyor. Bugün kitabe yerinde değil. Bu kitabe şu anda Edirne Müzesi’nde sergileniyor. Bizanslılar arasında genel olarak kabul edilen görüş kulenin 10’uncu yüzyılda içlerinde yapıldığına dair bir bilgimiz var” dedi.

“Makedonya Kulesi’ni görmek için gelen turistler var”

Burada ilginç olarak kulenin sadece askeri amaçla kullanımı dışında bir gözetleme kulesi olarak da yapılma ihtimali olduğunu belirten Begsaç, “Duvarlardaki kalıntılara baktığımız zaman da biz kulenin farklı amaçlarla yapıldığını görüyoruz. Kule roma devrinden değil. Kule ortaçağ sürecinde yapılmış. Yapım tekniğinden de bu çok net olarak görülebiliyor. Edirne’nin çok zengin bir Bizans mirası vardı. Bunların büyük bir kısmı yok olup gitti. Edirne merkez içinde Bizans döneminden kalan kalıntılar oldukça sınırlıdır. Bu nedenle Makedonya Kulesi çok önemli bir tarihi miras olarak karşımıza çıkıyor. Turizmin potansiyeli açısından da çok önemli bir yer. Edirne’ye gelen önemli turist kafilelerinin özellikle ziyaret ettiği yerlerden biri burasıdır. Buradaki kazı çalışmaları yapılmadan öncede Makedonya Kulesini görmek için özellikle gelen grupların olduğunu biliyoruz. Bu yapıtlar Edirne’nin gerçek turizmine hizmet edecektir. Bugün Edirne’de yabancı turizmin pek fazla olmadığını görüyoruz. Gelen turistlerin çoğunluğu ise yerli turistlerimizdir. Turizme açılmak isteniyorsa Edirne Makedonya Kulesi olsun, çevresindeki alan ve diğer roma duvarları olsun, bunların korunmasıyla birlikte kentte çok önemli bir turizm girdisi sağlanabilecektir. Kulenin gerçekten büyük bir önemi var. Esasında restorasyon çalışmalarına geç bile kalındı" ifadelerini kullandı.

Makedon kulesi etrafında yapılan kazılarda çeşitli seramik yapımında kullanılan milattan sonra 2’nci yüzyıla ait fırınlar ve bunun yanında tahıl ambarları olarak kullanıldığı sanılan kerpiç yapılar ve kemik parçaları bulunmuştu.