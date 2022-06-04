Edirne’de 9/8’lik şov

Edirne’de bu yıl ilki gerçekleştirilen ”9/8’lik Festival’de” vatandaşlar oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlenerek renkli görüntüler oluşturdu.

Edirne’de ilk defa düzenlenen ‘9/8 Festivali’ vatandaşların katımıyla Kent Ormanı’nda gerçekleşti. Vatandaşların darbuka ve çeşitli oyun havaları eşliğinde eğlenmesi renkli görüntülere sahne oldu. Festival çerçevesinde yapılan dans ve darbuka yarışmasına katılan vatandaşlar hünerlerini sergiledi. Darbuka müzisyenleri eşliğinde dans yarışmasında birinci olan Mert Günbayı 1000 TL para ödülü kazandı. İkinci 750 TL, üçüncü yarışmacı ise 500 TL para ödülünün sahibi oldu. Darbuka ritimleri ve oyun havaları karşısında kendini tutamayan katılımcılar 9/8’lik ritimlerle doya doya hem oynadı, hem de eğlendi.

Dans yarışmasında birinci olan Mert Günbayı, Edirneli oldukları için dans kültürünün içlerinde olduğunu belirterek, “Bayan yarışmacılar karşısında biraz zorlandım. Çünkü kadınlar daha esnek oynadıkları için bende kendimi daha esnek yapmaya çalıştım” dedi.