Edirne’de "1. Klasik Otomobil Balkan Turu" Bulgaristan’a doğru yolla çıktı

Edirne’de Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi önünde toplanan antika otomobiller Selimiye Camii önünden geçerek Bulgaristan’ın Filibe (Plovdiv) kentine doğru yolla çıktı.

Trakya Üniversitesi ve Antika Otomobil Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen "1. Klasik Otomobil Balkan Turu" Edirne’de Selimiye Camii önünden geçerek Kapıkule’den Bulgaristan’a doğru yol aldı. Türkiye’de aktif olan klasik otomobil kulüpleri çatısı altında toplanan birbirinden renkli antika otomobiller Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, akademisyenler ve öğrenciler tarafından heyecanla izlendi. Rektör Tabakoğlu Bulgaristan’a gitmek için yolla çıkan otomobillerin ardından su döktü.

“Yolları açık olsun güzel güzel gitsinler sağlıkla gelsinler”

Yaşanmışlıkların kıymetinin bilmenin çok önemli olduğunu belirten Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Bizim eski klasik arabalarımız şimdi tekrar eski güzel günlerin hatıralarını üniversitemizden başlayacak bir yolculukla güzel bir görsel şölen bizi bekliyor. Biliyorsunuz Trakya Üniversitesinin amacı ufku hep balkanları göstermiş bir üniversite. Startın burada balkanda verilmesinin de çok anlamlı buluyoruz bu nedenle federasyon yetkililerine teşekkür ediyorum. Öğrenci kulübünün bu konuda Üniversitemizin bünyesinde bulunmasını anlamlı buluyorum. Bu başlangıç için Trakya Üniversitesine teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun güzel güzel gitsinler sağlıkla gelsinler” dedi.

Antika Otomobil Federasyonu (AOF) Başkanlığına İlker Tayalı ise, “Gençler klasik otomobillerin 30 yaş üzerindeki otomobilleri neredeyse hiç bilmiyorlar. Bugün burada sergilediğimiz otomobiller ortalama 50-60 yaş üzerinde otomobiller dolayısıyla gençlere de klasik otomobillerin nasıl bir evrim geçirdiğini otomobillerin renklerinden tuttun farklılarına kadar sunumunu yapmaya çalıştık. Birazdan yola çıkıyoruz Balkanlarda geçireceğimiz iki günden sonra tekrardan Edirne de turumuzu sonlandıracağız. Bizlere bu imkanı verdiği için Trakya Üniversitesine Teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“2022 Edirne yılı olması dolayısıyla 22 araç ile yola çıkıyoruz”

Antika Otomobil Federasyonu Başkan Yardımcısı Elif Geveli, Trakya Üniversitenin ev sahipliğiyle 1’nci Balkan Turu adı altında araçların yola çıkacağını belirterek, “22 aracımız var 2022’nin Edirne yılı olması, 22 numaralı kapı etiketleriyle yola çıkmamıza vesile oldu. Normalde araçlar bu tip turlarda kapı sıra numarasına göre çıkarlar ama biz dedik ki madem 2022 Edirne yılı biz de bütün araçlarımızın etiketlerini 22 yapalım. Rektörümüzün startıyla yola çıkacağız. Kapıkule’den Edirne Selimiye Camii önündeki yoldan Kapıkule’ye, oradan da Bulgaristan sınırına geçip turumuza başlayacağız. Üniversite öğrencilerinin bu klasik değerleri tekrar görmesi onlar için aslında fotoğraflarda gördükleri araçları yakından görüp onlarda daha farklı temasa geçmeleri birazda bu ruhu onlara taşımak için Üniversitenin ev sahipliği yapması bizim için çok önemli ve kıymetli oldu. Klasiklerin ölmemesi ve daha çok canlılık daha çok sokaklara çıkabilmesi için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Biz bu araçları yollarda görmek istiyoruz samanlar arasında olmasınlar garajlarda terk edilmesinler. Bunlar çok önemli ve turizm değerinin olduğunu düşünüyorum. Türkiye plakalarıyla Bulgaristan da yol alacağız bu değeri taşımanın da ülkemiz için önemli bir değeri olduğunu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Antika Otomobil Federasyonu ve Trakya Üniversitesinin düzenlemiş olduğu etkinliğe Ankara’dan katıldığını ifade eden Nejdet Boyacı, “İlk defa bu araçlarla yurt dışına çıkacağım güzel bir gezi olmasını temeli ediyorum. Her hangi aksaklıklar olmasın zevkli sürüşler diliyorum tüm arkadaşlarımıza. Çocukluğumuzdan beri bu Amerikan arabasının içinde olduğumuz için devamlı haz zevk ve mutluluk veriyor bize. Ben Ankara’dan yürüyerek geldim bu arabayla gayet keyifli bir sürüştü. Yeni model aracımda var benim normal kullandığım araçta var. Hafta sonları ve böyle etkinliklerde daha da keyifli oluyor” ifadelerini kullandı.