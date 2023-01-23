Edirne Sarayı tarihine yakışır şekilde ayağa kalkacak

‘Geçmişten Günümüze Edirne Sarayı’ adlı konferansta konuşan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığına devredilen Edirne Saray Kazısı çerçevesinde etaplar halinde restore ve ihya edileceğini ifade etti.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Rumeli Kültür Sanat Akademisi işbirliğinde, ‘Geçmişten Günümüze Edirne Sarayı’ adlı konferans ve sergi düzenlendi. Devecihan Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile akademisyenler katılım gösterdi. Vali Kırbıyık, Edirne Sarayının etaplar halinde restore ve ihya edileceğine vurgu yaptı.

Vali Kırbıyık, "Bu şehrin geleceği aslında 2 noktada, bunu Edirne merkez açısından söylüyorum; biri Sarayiçi, diğeri Kaleiçi. Sarayiçi’nde bir an evvel artık kazı çalışmalarında vites arttırıp ihya çalışmalarında belli bir noktaya gelmemiz gerekiyor. Gerek şehrimizde yaşayan insanlarımıza, gerek ülkemizin dört bir yanında bulunan vatandaşlarımıza, gerek yurt dışından gelen misafirlerimize Edirne Sarayı’nı sadece anıları ya da hikayeleriyle değil, görseliyle birlikte de yaşatmamız gereken bir sürece girdiğimizi düşünüyoruz. O açıdan Milli saraylara devrinin çok önemli olduğunu değerlendiriyorum. Çünkü büyük bütçeli bir iş. Bugüne kadar üniversitemizin desteğiyle Gülay hocam götürmüş ama ölçek olarak bizim de imkanlarımızın daha da ötesinde bir işten bahsediyoruz. Çünkü bir tarafından artık restore ve ihya çalışmaları var ki bunlar büyük bütçeli işler. Milli Saraylar’la birlikte bu süreçte çok hızlanan bir dönem yaşayacağımızı düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde ifade etmiştik. Burada 5 yıllık bir masterplan var ama bazen şehirde bir kafa karışıklığı görüyorum. Burada 5 yıllık masterplan şu değil, 5 yılın sonunda eserler ortaya konulacak ya da ihya yapılacak. Bundan bahsetmiyoruz. Etap etap, bu sene de dahil olmak üzere çok ciddi ihya ve kazı çalışmaları göreceğiz. Etaplar halinde buradaki tüm yapıları ki 100’ün üzerinde yapılardan bahsediyoruz, onların tamamen ayağa kalkacağı bir süreç olacak. Çok da geniş bir alan Milli Saraylar Başkanlığı’na devredildi. Yani Has Bahçesi ve etrafı ile birlikte tamamen Edirne Sarayı’nın tarihine yakışır, görkemli günlerinde olduğu gibi yeniden ayağa kaldırılacağı bir dönem yaşayacağımızı düşünüyor ve müjdelemek istiyorum” dedi.

2018 yılından bu yana sarayın kazı başkanlığını yürüten Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu konferansta sunum yaptı. Kurtişoğlu, 2022 yılında en verimli sezonu yaşadıklarını ifade etti.

Kurtişoğlu, “2022 sezonu bizim en verimli olduğumuz sezondu çünkü biz bugüne kadar bilinmeyen ve hiçbir yayında da geçmeyen 2 tane ve sağlam olarak kalmış yapıya ulaştık. Bunlardan birisini artık kazıyı bitirdiğimizi düşündüğümüz anda toprak altında daha büyük bir mekan olduğunu fark ettiğimiz olandı. Diğer bir mekanda tonozlu bir yapıydı. İçini temizlemeye başladık, temizledikten sonra da aşağı kısmında dört yöne doğru uzanan bir yapı karşımıza çıktı. Bunların da iç mekanının temizliğini gerçekleştirdik. Demir Kapı çevresindeki kazılarda da Adalet Kasrı’nın aynı zamanda bir su yapısı olduğunu da bize belgeleyen bir su hattı ortaya çıktı. Bu hat Demir Kapı’nın alt kotundan yukarıya doğru devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Edirne Sarayı’nın geçmişten bugüne inşası, gelişimi, kullanımı ve kazı çalışmalarının bulunduğu 41 fotoğraf sergisi gezildi.