Edirne Fatih Sultan Mehmet Müzesi için bilimsel adımlar atıldı
FATİH SULTAN MEHMET'İN EĞİTİM ALDIĞI MEDRESE OLARAK BİLİNEN EDİRNE'DEKİ SAATLİ MEDRESE, "FATİH SULTAN MEHMET MÜZESİ" OLARAK HİZMET VERECEK. SÖZ KONUSU MEDRESENİN ‘FATİH SULTAN MEHMET MÜZESİ’ OLARAK DÜZENLENMESİ İÇİN ‘FATİH VE DÖNEMİ’ KONULU ARAMA KONFERANSI DÜZENLENDİ.
Edirne’de, Saatli Medrese’nin ‘Fatih Sultan Mehmet Müzesi’ olarak düzenlenmesi projesi ile ilgili ‘Fatih ve Dönemi’ isimli arama konferansı düzenlendi.
Fatih Sultan Mehmet’in eğitim aldığı medrese olarak bilinen Edirne’deki Saatli Medrese, "Fatih Sultan Mehmet Müzesi" olarak hizmet verecek. Söz konusu medresenin ‘Fatih Sultan Mehmet Müzesi’ olarak düzenlenmesi için ‘Fatih ve Dönemi’ konulu arama konferansı düzenlendi.
Fatih Sultan Mehmet Müzesi’nin yapımına referans olmak üzere Edirne Valisi Ekrem Canalp’in katılımlarıyla ilk olarak Edirne Saatli Medrese’de, ardından da özel bir restoranda farklı disiplinlerden bilim adamları ve sanatçıların katılımıyla bir arama konferansı gerçekleştirildi.
“Fatih Sultan Mehmet Müzesi’nin organik yapısının bilimsel temelleri atılıyor”
Edirne Valisi Ekrem Canalp, “Bugün yapacağımız konferansta 3 kıymetli üniversitemizden bilim insanları aramızda. Fatih Müzesi ile ilgili müzenin nasıl yapılması ile ilgili müzenin organik yapısının ne şekilde oluşturulması ile ilgili bugün burada bilimsel temelli bir çalışma yapacaklar. Bilimsel temel bu şekilde hazırlandıktan sonra yapacağımız projeyi de buradan çıkacak bilgilere göre şekillendireceğiz” dedi.
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