Eczacıbaşı'nın yayımladığı 'Afiyet Gazetesi' yayın hayatını sürdürüyor

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı; "Kurucumuz Dr. Nejat Eczacıbaşı, arkasında yalnızca bir ‘şirketler topluluğu’ değil, bir ‘değerler topluluğu’ bıraktı” ifadelerini kullanmıştı.

Bülent Eczacıbaşı ayrıca: Temellerinin atıldığı 1942 yılından itibaren Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen Eczacıbaşı Topluluğu, 80. yılında da çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşam için çalışmaya devam ediyor. Ülkemizin sanayileşme yolculuğunun önemli bir parçası olan Topluluğumuzun başarı hikayesinin dönüm noktalarını hafızalarda tutmak ve hangi politik, ekonomik ve toplumsal ortamlarda gerçekleştiğini hatırlamak amacıyla hazırladığımız Afiyet gazetesini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun küçük bir girişimden bugün dünya pazarlarında başarıyla rekabet eden güçlü bir sanayi topluluğuna dönüşümünü Türkiye ve dünya tarihinde yaşanan büyük dönüşümlerden ayrı okumak şüphesiz mümkün olamaz.

Afiyet, Genç Cumhuriyet’in sadece 19 yaşında olduğu kapalı ekonomi döneminde, kurucumuz Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından 1942 yılında Mumhane’de kurulan ilaç imalathanesinden bugüne Türkiye, dünya ve Topluluğumuzda yaşanan gelişmelerin derlenmesiyle hazırlandı. 60. yılımızda kurumsal hafızamıza bir iz bırakmak için başlattığımız bu projeyi, 75. ve 80. yıllarımızda da devam ettirerek gelişimimizin ve içinde büyüdüğümüz dönemin kaydını tutmaya devam ediyoruz.

Bugün geriye dönüp baktığımızda, Topluluğumuzun başarısının temelinde ekonomik kalkınmanın ancak sosyal ve kültürel kalkınma ile birlikte yaratılabileceği inancının ve ülkemizin geleceğine duyulan sonsuz güvenin yer aldığını görüyoruz. Türkiye’nin sınırlarını aşarak, bugün 120’den fazla ülkeye ihracat yapan ve sayıları 13 bin 500’ü aşan çalışma arkadaşımızın hayat verdiği uluslararası bir oyuncuya dönüşen Topluluğumuz, 80 yıldan aldığı ilham, özen ve cesaretle, sağlıklı bir gelecek için çalışmaya devam ediyor.

Bu yolculuğa ışık tutan ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında hem basılı hem de dijital platformda yayınladığımız Afiyet’in keyifli anlarınıza eşlik etmesini diliyorum. ifadelerini kullandı.