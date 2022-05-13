banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
TOKİ ihale tarihini açıkladı
TOKİ ihale tarihini açıkladı
Trabzonspor, şampiyonluk kupasına yarın kavuşuyor
Trabzonspor, şampiyonluk kupasına yarın kavuşuyor

ECE Türkiye’den eğitimde fırsat eşitliğine destek projesi

‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ temasıyla Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına gerçekleştirilen Sesim Resim projesi, ECE Türkiye Genel Merkezi’nde sanatçı Cenk Yüksel, TEGV ve ECE Türkiye temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantıyla tanıtıldı.

Kültür Sanat 13.05.2022, 13:32
ECE Türkiye’den eğitimde fırsat eşitliğine destek projesi

‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ temasıyla Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına gerçekleştirilen Sesim Resim projesi, ECE Türkiye Genel Merkezi’nde sanatçı Cenk Yüksel, TEGV ve ECE Türkiye temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantıyla tanıtıldı.

Sanatçı Cenk Yüksel’in sesi, resmi, hikayeyi ve dijitali bir araya getiren ‘Sesim Resim’ projesi AVM sektöründe faaliyet gösteren ECE Türkiye’nin ana sponsorluğunda, eğitimde fırsat eşitliği teması ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına hayata geçiyor. ‘Sesim Resim’ kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında, TEGV’in nitelikli eğitim desteği verdiği kişiler ve eğitim gönüllülerinin ilham veren hikayeleri Cenk Yüksel tarafından resmedildi. Hikayeler ünlü isimler Arif Pişkin, Cem Davran, Ceyda Düvenci, Eda Erdem, Emre Kınay, Sunay Akın, Umut Oğuz, Yetkin Dikinciler, Zeyno Eracar ve Ziynet Sali tarafından seslendirildi. Resimler, Mayıs-Ekim ayları arasında ECE Türkiye tarafından yönetilmekte olan 7 alışveriş merkezinde sergilenecek. Ziyaretçiler, resimlerin yanına eklenecek QR kodları sayesinde resimlerin birbirinden özel ve duygu dolu hikayelerini ünlü isimlerin seslendirmesiyle dinleme ve hikaye sahiplerinin dünyasına yolculuk etme imkanı bulacak. Tabloların satışıyla projeden elde edilecek gelir, TEGV’e aktarılarak yine eğitime desteğe dönüşecek.

“Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz”

Sesim Resim projesine sponsor olmaktan büyük bir heyecan duyduklarını söyleyen ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve CFO’su Nuri Şapkacı, “20 yılı aşkın süredir alışveriş merkezi sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye’nin 5 ayrı ilinde 11 alışveriş merkezinin uzun dönemli yönetimini üstlenmiş bir firma olarak, topluma fayda sağlamak amacıyla başta eğitim, sanat ve spor olmak üzere pek çok alanda projeler ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Değerli sanatçı Cenk Yüksel’in Sesim Resim projesi, bizi Türkiye’de eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan TEGV ile bir araya getirdi. Büyük başarı kazanmasını umduğumuz bu projeyle eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına ve çocuklarımızın okul dışı nitelikli eğitim desteği almalarına katkı sağlamak en büyük arzumuz. Resmedilen hikayeler bize gösteriyor ki Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi kıymetli vakıflar, bu vakıflarda gönüllü çalışan insanlar ve projenin sahibi Cenk Yüksel gibi bu vakıflara gönüllülük esası ile katkı sağlayan sanatçılarımız sayesinde çocuklarımızın hayatları değişebiliyor. Ne mutlu bize ki, bizim de çorbada bir tutam tuzumuz bulunacak” dedi.

ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve COO’su Semet Yolaç Canlıel ise şunları söyledi: “Eğitimin, bireyin ve toplumun gelişimine yapılan en önemli yatırım olduğuna inanıyoruz. Sanat ise duyguları harekete geçirerek ilham verip farkındalık yaratma gücüne sahip. Sesim Resim projesi, bize bu iki alana birden destek olma fırsatını sundu. Bu çok yönlü, sıra dışı projenin ana sponsorluğu üstlenmek bizim için büyük mutluluk ve gurur kaynağı. Biz, bu projeye toplumdan aldığımızı topluma geri vermek amacı ve “Hayatta mucizeler olur” inancıyla başladık. Ne mutlu bize ki TEGV çocuklarının ve gönüllülerinin hikayeleri de bu inancın en somut kanıtı oldu! Dileğimiz, kıymetli sanatçı Cenk Yüksel’in “Sesim Resim” projesinin başka çocuklara, başka ailelere, başka insanlara da ilham vermesi, daha fazla hayata dokunması”

“Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak üzere çalışanlarımız ve dev gönüllü ordumuz ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz”

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, “Eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olarak ülkemizin 24 ilindeki 55 noktamızda ilköğretim çağındaki çocuklarımıza ücretsiz nitelikli eğitim desteği veriyoruz. Çocuklarımızı geleceğe güçlü ve donanımlı bireyler olarak hazırlamak üzere çalışanlarımız ve dev gönüllü ordumuz ile faaliyetlerimizi yürütürken ECE Türkiye gibi eğitimin önemi konusunda farkındalığı yüksek firmaların desteğini hissetmek bize güç veriyor. İçinde hikâyeyi, sanatı ve seslendirme tarafında da pek çok değerli sanatçıyı buluşturan Sesim Resim projesinin çocuklarımızın eğitimi için yapılıyor olması Türkiye’de bir ilk olma özelliği de taşıyor. Sesim Resim projesinin sahibi sanatçı dostumuz Cenk Yüksel’e, projeyi destekleyen ECE Türkiye’ye, seslendirmede karşılık beklemeden görev alan değerli sanatçılarımıza, üç milyondan fazla hikayeyi temsilen projede yer alarak tablolara can veren TEGV ailesinin üyelerine ve ilgileri ile eğitime destek olacak sanatsever bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“TEGV çocuklarının hikayeleri, bir tırtılın kelebeğe dönüşerek özgürce uçmasını anlatıyor”

Sesim Resim projesinin sahibi Cenk Yüksel, “İlki çok ses getiren projem Sesim Resim’in ikinci bacağını bu defa eğitimde fırsat eşitliği teması ile TEGV yararına gerçekleştireceğim için hem çok heyecanlı ve hem de çok mutluyum. TEGV çocuklarının hikayelerini okurken, bambaşka bir duygu dünyasına sürüklendim Hayal dünyamda, TEGV’in başardığı şeyin, bir tırtıl halinde kendilerine gelen çocukları kelebeğe dönüştürerek özgürce uçmalarını sağlamak olduğunu düşündüm. Bu o kadar ulvi bir amaç ki Ve devamında özgürce uçanların çoğunun yuvaya geri dönerek diğerlerine de uçmayı öğrettiklerine; bu eğitim seferberliğinin çığ gibi büyüdüğüne tanık oldum. Bana bu sezon “eğitimde fırsat eşitliği” teması ile yola çıkan sergimi tek kelime ile nasıl tanımlayacağımı sorsanız, cevabım “UÇMAK” olur Bu sergi sayesinde ana sponsorumuz ECE Türkiye aracılığıyla TEGV çocuklarının uçabilmesine bir nebze katkı sağlayabilecek olmanın tarif edilemez hazzını yaşadığımı da belirtmek isterim” dedi.

DB Positive organizasyonuyla hayata geçirilen Sesim Resim projesi kapsamında, TEGV’in nitelikli eğitim desteği vererek hayatlarına dokunduğu kişiler ve TEGV gönüllülerinin ilham veren hikayeleri, önce Cenk Yüksel tarafından resmedildi. 10 hikaye, daha sonra sanat, spor ve edebiyat dünyasının ünlü ve sevilen isimleri Arif Pişkin, Cem Davran, Ceyda Düvenci, Eda Erdem, Emre Kınay, Sunay Akın, Umut Oğuz, Yetkin Dikinciler, Zeyno Eracar ve Ziynet Sali tarafından seslendirildi. Resimler, ECE Türkiye yönetim portföyündeki 7 alışveriş merkezinde Ekim ayı sonuna kadar sergilenecek. Ziyaretçiler, resimlerin altında yer alan QR kodları ile resimlerin hikayelerini de dinleyebilecek. Tabloların satışıyla projeden elde edilecek gelir, TEGV’e aktarılarak yine eğitime desteğe dönüşecek.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
22°
açık