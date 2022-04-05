Ebeveynler daha mutlu çocuklar için MomTalks’ta buluşacak

Ebeveyn-uzman buluşma platformu olan “MomTalks”, bu yıl ilk kez hibrit olarak yerli ve yabancı uzmanı, binlerce ebeveyn ile buluşturmaya hazırlanıyor. 7 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek ve dört oturumdan oluşacak etkinliğe tercihe göre fiziksel veya çevrimiçi olarak katılmak mümkün olacak.

Sağlıklı, başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirmenin ebeveyn eğitiminden geçtiğine inanan, ebeveyn-uzman buluşma platformu MomTalks, 7 Mayıs Cumartesi günü ilk kez hibrit olarak gerçekleştirilmeye hazırlanıyor. Zorlu iki yılın ardından, ebeveynleri bilinçlendirmeye ve güçlendirmeye yönelik içerikler sunmaya odaklanan etkinlikte, “İlham Verenler”, “Bebeklerde Beslenme, Uyku ve Duyu Bütünleme”, “Çocukları Yeni Normale Hazırlamak” ve “Ne Olacak Bu Çocuğun Hali?” başlıklı dört farklı oturum yer alıyor.

Ebeveynler, ebeveyn adayları ve eğitimciler buluşacak

Moderasyonunu Ayşen Şahin’in yaptığı etkinlikte hemen her yaş grubundan çocuğu olan ebeveynler, ebeveyn adayları ve eğitimciler için zengin içerikler sunulacak. Gazeteci Aslı Şafak, çocuk kitapları yazarı Defne Ongun Müminoğlu ve eğitimci-yazar Banu Özkan Tozluyurt’un yer aldığı ilk oturumda sadece anneler için değil, kadınlar ve çocuğa dokunan herkes için ilham veren hikâyeler paylaşılacak. Çocuk ve gençlik kitapları yazarı İpek Ongun da online ortamdan oturuma katılacak.

İkinci oturumda ise çocuk doktoru Melis Bayram Şirinoğlu, bebek hemşiresi Sevim Kuruçay Çam, psikolog ve uyku danışmanı Melis Keşan, duyu bütünleme uzmanı fizyoterapist Ebru Albayrak Sidar, hayatın ilk yıllarında kritik önem taşıyan konularda bakım verenleri bilinçlendiren sunumlar yapacak.

Üçüncü oturumda başarı uzmanı ve yazar Mümin Sekman, sinirbilim uzmanı Dr. Kerem Dündar ve akademisyen Prof. Erhan Erkut pandemi sonrası dönemde çocukları yeni normale hazırlamak üzerine güncel ve ufuk açıcı fikirleri katılımcılarla paylaşacak. Etkinliğin son oturumunda ise Barpsikoloğu adıyla Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği psiko-gösteriler ile izleyicileri kendine hayran bırakan Psikolog Ferhat Aydın, çocuk-ebeveyn dünyasına ait doğru bilinen yanlışları paylaşacağı “Ne Olacak Bu Çocuğun Hali?” başlıklı sunumunu yapacak.

Tüm oturumları soru cevap bölümlerinin takip edeceği etkinliğin sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek. Gerçekleştirilecek imza buluşmaları ile katılımcılar aynı zamanda bir araya geldikleri uzmanlara kitaplarını imzalatma fırsatı da bulacak.

“MomTalks bilgi küratörlüğü hizmetiyle ayrışıyor”

MomTalks’un fikir annesi olarak bilinen Dr. Bahar Eriş, “Bilgiye erişimin çok kolay hale geldiği bu çağda, bilgi kirliliği ciddi bir sorun. Ebeveynlerin kafası çok karışık. Özellikle çocuk yetiştirme gibi hassas bir alanda, doğru kişilerden kaliteli bilgiye ulaşabilmek büyük önem taşıyor. MomTalks 6 yıldır alanın en değerli uzmanlarını ebeveynler ve eğitimcilerle buluşturarak bir nevi kaliteli içerik küratörlüğü hizmeti sunuyor. Geleceğin aileden başladığını düşünürsek, anne baba eğitiminin bir memleket meselesi olduğunu görebiliriz. Sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun bilincindeyiz ve etkinliğimizi her yıl daha çok sayıda aileye ve eğitimciye ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Mutlu çocuklar mutlu aile ortamında yeşerir”

Aile ve Çocuk Yazarı Zeynep İşman ise pandemiden en çok etkilenen kesimlerin başında ebeveynlerin geldiğini söyleyerek, “Son iki yıldaki yalnızlaşma ve değişmeyen hatta giderek artan yüksek beklentileri ebeveynleri çok yordu. Çoğu zaman çaresiz hissettik. İhtiyacımız olan kaynakları, desteği bulamadık. Yeni normale geçmeye başladığımız şu günlerde, ebeveyni güçlendirmek çok önemli. Hep dediğimiz gibi mutlu çocuklar mutlu aile ortamında yeşerir. Momtalks ile niyetimiz, ebeveynlerin doğru bilgiye doğrudan ulaşabilmesi ancak ulaştığı bilgiyi içgüdüleri ile harmanlayıp, kendi ihtiyaçları doğrultusunda esnetebilmesi. Sağlıklı bir çocuk yetiştirmek için en büyük ihtiyacın kendine yaptığı yatırım olduğunu bilmesi. Niyetimizi biraz olsun gerçekleştirebilirsek ne mutlu bize” diye konuştu.