(Düzeltme) Uluslararası 32. Saraybosna Kitap Fuarı’nda Hakikat Kitabevi’ne büyük ilgi

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da 6 Ekim’de kapılarını açan Uluslararası 32’nci Saraybosna Kitap Fuarı’nda Hakikat Kitabevi’ne ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da 6 Ekim’de 100’den fazla kitabevi ve yayımcının katılımı ile kapılarını kitapseverlere açan Uluslararası 32’nci Saraybosna Kitap Fuarı devam ediyor. Fuara Türkiye’den katılan Hakikat Kitabevi, İngilizce, İspanyolca ve Boşnakça olmak üzere çeşitli dillerde kitaplar ile fuarda yer alıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın hayatını anlatan kitapları da kitapseverlerle buluşturan Hakikat Kitapevi, kitapları ücretsiz şekilde dağıttı ve Boşnakça olan 6 kitap ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Hakikat Kitabevi Temsilcisi Tuna Aytan yaptığı açıklamada, ziyaretçilerden çok güzel tepkiler aldıklarını ifade ederek, “İnsanlara kitaplarımızı verdiğimizde ve ücretsiz dediğimizde önce inanamıyorlar, şaşırıyorlar. Beklediğimizden daha fazla ilgi ve alaka oldu” dedi. Hakikat Kitapevi’nin ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okuyucuya sunduğunu aktaran Aytan, 60 yıllık köklü bir kitapevi olduklarını vurgulayarak, “Peygamber Efendimizin hayatını anlatan kitaplarımız mevcut. ‘Sevgili Peygamberim’ diye çeşitli dillerde Almanca, İtalyanca, Fransızca, Boşnakça onu da burada hediye ediyoruz” diye konuştu.

Aytan ayrıca, www.hakikatkitabevi.net ve www.gofreebooks.com internet sitelerinden kitaplara ulaşılabileceğini ifade ederek, www.gofreebooks.com sitesinden ise dünyanın her yerinden okuyucuların kitapların PDF haline ücretsiz şekilde 32 dilde ulaşabileceğini ifade etti.

Bu sene fuara “The Ultimate Guide Sarajevo ile Saraybosna Turist Rehberi” kitabıyla katılan yazar ve çizer Emir Isovic de fuara katılımdan ve insanların farklı kitaplara gösterdikleri ilgiden mutlu olduğunu belirtti. “Özellikle Osmanlı mirasını çizerek tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştığım bu rehberde, Osmanlı dönemine ait camiler, saat kuleleri ve hanlarla ilgili detaylı bilgileri bulabilirsiniz” diyen Isovic, kitabın şimdilik İngilizce olduğunun ve alanında tek kitap olduğunun altını çizdi.

Okuyucularıyla bir araya gelmekten memnun olan bir diğer yayınevi “Dobra Knjiga” ise Türkçeden yaptıkları tercümeleri ile dikkati çekiyor. Dobra Knjiga Kitabevi’nin Temsilcisi Ahmed Şeçunoviç yaptığı açıklamada, birçok temel kitabın yanında başka dillerden yapılan tercümelere de önem verdiklerini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarından ve röportajlarından oluşan “Dünya Beşten Büyüktür”, İbrahim Kalın’ın “Ben, Öteki ve Ötesi” ve Gazi Ertuğrul, Gazi Osman gibi Türkçe kitapların yanı sıra Mattiasa Finka’nın “Srebrenica” kitabını örnek gösterdi.

11 Ekim’e kadar sürecek olan fuarın teması "Sağlık ve Hikmetin Anahtarı" olurken, fuarda İhlas Vakfı’nın kitapları da ücretsiz olarak dağıtılıyor.