Duygularımla Oynama: Esra Gülmen’ in yeni sergisi

Merve Çetin/ Haber Merkezi

Sanatçı sokaklar, posterler, sosyal medya, sohbetler, müzik, şarkı sözleri, filmler ve kitaplar gibi güncel hayatın ve popüler kültürün tüm aparatlarını inceliyor, onlardan faydalanıyor, ilham alıyor ve eserlerinde konu ediyor. İnsanların etrafına bıraktığı işaretler olan imgeler üzerinden sorular soruyor. Genellikle bir kavramı veya duyguyu inceleyerek sorularına başlayan Esra, bu kavramla “oynayarak” ve onu anlamaya çalışarak eserlerini yaratıyor.

19 Nisan’da başlayan sergi de gelenekselin dışında farklı mecra ve tekniklerden yararlanıldığını görüyoruz.

Basit bir dille büyük cümleler kurabilen sanatçı, ırkçılık ve insan hakları gibi gayet ciddi konuları ince ve zeki bir mizah anlayışıyla irdeliyor. Ele aldığı konuyu, mesajını ise kolay anlaşılır bir şekilde aktarıyor. Tipografiyle illüstrasyonu harmanlayarak mesajını vermeyi tercin eden sanatçı, gerek toplumsal gerekse kişisel kavramları yalın ama çarpıcı bir şekilde anlatıyor.

28 Mayıs’a kadar devam eden sergiyi Pazar ve Pazartesi günleri haricinde 10.00- 18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.