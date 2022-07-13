Duvarlar tuvali sokaklar sergisi oldu

Yalova’da yaşayan ressam Serap Lokmacı, Türkiye’nin dört bir yanında yaptığı duvar resimleriyle büyük beğeni topluyor.

Bir çok ilde sokak duvarları ve trafoların yanı sıra işletme duvarlarını resim tuvaline çeviren Lokmacı, son olarak Yalova Belediyesi’nin projesi çerçevesinde bisiklet yolu güzergahındaki duvarlara fırça darbeleriyle hayat veriyor. Lokmacı, duvar resimlerinin yanı sıra tablolar yaptığını anlattı. 15 senedir bu meslekle uğraştığına değinen Lokmacı, “Annem ressamdı, ilk onunla başladım. Sonra resim eğitimi de aldım. Duvarda ufak ufak başladık ardından büyüdük" dedi.

Okul duvarlarından SOLOTÜRK duvarına

İlk olarak okul duvarına resim çalışmasına başladığını ifade eden Lokmacı, “Küçük bir duvardı. Daha sonra benim alanım realist olduğu için bu halk tarafından çok ilgi gördü. Ardından daha büyük metrekareli duvarlarda çalıştım. 132. Hançer Filo’da yani SOLOTÜRK’te 3 ay kaldım. Bu benim için çok önemli bir şeydi. Orada büyük bir binanın duvarına SOLOTÜRK’ün amblemini çalıştım. İçeriye F-16 ve SOLOTÜRK uçağını realist çalıştım” diye konuştu.

Kafe ve spor salonu duvarlarına 3 boyutlu resimler

Pandemi döneminde Yalova Devlet Hastanesi duvarlarına koronayı anlatan resimler çizdiğini ifade eden Lokmacı, bunun yanı sıra bir çok işletme duvarında da çalışma gerçekleştirdiğini belirtti. Son olarak Yalova Belediyesi’nin projesi çerçevesinde bisiklet yolu güzergahında duvarlara resim yaptığını dile getirerek, “Yalova Belediyesi’nin bu projesini duydum. Bana geldiler, çok sevindim. Çünkü Yalova’nın buna ihtiyacı vardı. Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Tutuk’a teşekkür ederiz. Aslında ben 3 boyutlu resimler çiziyorum. Bisiklet yolunda daha basit çizimler yapıyoruz. Sürecimiz az olduğu için. 3 boyutlu duvar resimleri insanların çok ilgisini çekiyor, merak uyandırıyor. Özellikle resim çekiliyorlar” ifadesini kullandı.

"Şu anda tablodan çok duvar ressamlığı yapıyorum"

Zaman içinde gelen talepler doğrultusunda duvar ressamlığına yöneldiğini anlatan Lokmacı, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin birçok ilde duvarlara resim çalışması yaptım. Güneydoğu ağırlıklı Batman, Diyarbakır, çok fazla yer boyadım. Gitmediğim bir tek Karadeniz kaldı. Kafe, okul duvarını boyadım. Avrupa’da olduğu gibi sokaklardaki bütün duvarlar rengarenk olsun isterim. Duvar ressamı oldum ama ben daha çok tablo yapıyordum. Şu anda tablodan çok duvar ressamlığı yapıyorum.”

Ressamın çalışmalarında yardım eden kuzeni Gizem Demir de duvar ressamlığının rahatlatıcı bir uğraş olduğunu ifade etti.