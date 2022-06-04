Duvar çalışmasında tarih çıktı

Tokat’ta istinat duvarı çalışması sırasında 2 lahit ile bir mezar taşı çıktı.

Tokat Belediyesi tarafından Erenler Mahallesinde Sokak sağlıklaştırma çalışması başlatıldı. İş makinesi tarafından istinat duvarının temel kazısı sırasında kepçe mezar taşına denk geldi. Ortaya çıkarılan iki sanduka ile bir mezar taşı yetkilileri harekete geçirdi. Müze müdürlüğü görevlileri tarafından sandukalar ile mezar taşı incelemeye alındı. Mahalle sakinlerinden Cafer Altuntaş, duvar çalışması sırasında kepçeye mezar taşının takıldığını ifade ederek, “Duvarın altından mezar taşı çıkması bizleri şaşırttı. Müzeden geldiler bakıyorlar. Bu mahalle mezarlıkların olduğu bir bölgede. Buralarda mezar çoktur diye düşünüyorum” dedi.