Düşmanın kabusu Tülütabaklar sokaklara indi

Balıkesir’in kurtuluş günü olan 6 Eylül’de görülmeye alışılan Tülütabaklar, bu kez festival için sokaklara çıktı. Balıkesir’in simgesi tülütabaklar, ‘Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali’ kapsamında şehir turu attı.

Milli Mücadele yıllarında Balıkesir’i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için vücutlarını kurumla boyayıp, üzerlerine de keçi, koyun postu, at kuyruğu, çan takıp ellerine aldıkları değneklerle korkutucu bir görünüm sağlayan ve ’Tülütabak’ olarak adlandırılan yerel kahramanlar, ilgi odağı oldu. Tülütabaklar kortejinde heyecanlı bekleyen vatandaşların yanı sıra korku dolu gözlerle bekleyen çocuklarda vardı. Tülütabaklar, Milli Kuvvetler Caddesi’nden Ali Hikmet Paşa Meydanı’na yürüdü. Milli kuvvetlerde yürüyerek eğlenceli vakit geçiren tülütabaklar havadan drone ile görüntülendi. Valilik önünde son bulan gösteri Altıeylül Belediye başkanı gelen vatandaşlara ve protokole teşekkür etti.

Altıeylül Belediyesi Başkanı Hasan Avcı İHA’ya yaptığı özel açıklamada, "Kuvayi Milli’ye şehri Balıkesir’de düşman işgali sürecinde kuru tabakların yaptığı katkı bizim Balıkesir için ayrı bir önem arz ediyor" dedi.

Başkan Avcı, "İnşallah oyunumuzla birlikte festivalimizi sonuçlandırmış olacağız. Kuvayi Milliye şehri Balıkesir’de düşman işgali sürecinde tülütabakların yaptığı katkı bizim Balıkesir için ayrı bir önem arz ediyor. Onun için biz yaptığımız bu tiyatro festivalinin ilk adına tülü tabak olarak koyalım ve böyle yürüsün istedik. Güzel bir festivali de vatandaşlarımızın da yoğun katılımı ve vatandaşlarımızın da bu konuda bize gösterdikleri bu talep de bizi mutlu etti. inşallah devamı gelecek geleneksel bir hale geleceğine inanıyoruz. Bir taraftan Altıeylül’de yaşayan vatandaşlarımızı kültürel açıdan doyururken diğer taraftan milli kahramanlarımızın da ulusal bir noktaya gelerek bu tabakların bütün Türkiye tarafından tanınması düşüncesiyle saygılar sunuyorum" dedi.

Vatandaşlar da tülütabaklara büyük ilgi gösterdi. Çocuklar tülütabakların görüntüsünden korkarken vatandaşlar ise fotoğraf çektirdi.

Milli Mücadele yıllarında Balıkesir’de düşman askerlerine karşı direnç gösteren tülütabaklar, milli toplantıların yapılmasına kolaylık sağlayan yerel kahramanlardır. Tülütabaklar işgal yıllarında Balıkesir’de keçi ya da koyun postu, at kuyruğu, baca kurumu, çan ve değneklerle korkutucu bir görünüme kavuşarak Yunan askerlerine karşı çıkan deri ustalarıdır.