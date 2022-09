Düşmanın 100 yıllık korkusu: Tülütabaklar

Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’ncü yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Kurtuluşun sembolü olan Tülütabaklar törenlerde hem eğlendirdi hem de korkuttu. Törenlerde 9. Ana Jet Üssü’ndeki 192’nci Filonun alçak uçuş gösterisi de büyük beğeni topladı.

Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’ncü yıl dönümünde düzenlene törenlerde Tülütabaklar damgasını vurdu. Tülütabakları görmek için çok sayıda vatandaş tören alanını doldurdu. Geçit töreninin en sonunda yer alan Tülütabaklar yaptıkları gösterinin ardından törene katılan vatandaşları ve çocukları korkutma geleneğini sürdürdü.

Balıkesir’in kurtuluşuyla ilgili ilk etkinlik kortej yürüyüşüyle başladı. Başta Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir milletvekilleriyle birlikte vatandaşlar bando eşliğinde Atatürk Anıtı’na kadar yürüyüş yaptı. Anıtta Balıkesir Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi’nin çelenk sunumunun ardından anıttaki tören sona erdi. Kutlama programı daha sonra Atatürk Stadyumu önündeki Kuvayi Milliye Meydanı’nda devam etti. Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Cihangir Kemal Yüzçelik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın halkın bayramını kutlamasıyla başlayan tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Törenlerde halk oyunları gösterileri ve şiirlerin okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yaptı. Konuşmanın ardından Mehter Takımı ve Büyükşehir Beledeyesi Bandosu’nun konserleriyle devam eden kutlama törenlerinde ayrıca geçit töreni gerçekleştirildi. Balıkesir’deki kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet araçlarıyla askeri birliklerin geçit töreniyle program sona erdi.

Tülütabaklar hem eğlendirdi hem korkuttu

Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’ncü yılında kurtuluşun sembolü olan Tülütabaklar yine sahnedeydi. Düşman askerlerinin arasında gezerken at kılından, koyun postundan kıyafetler giyen, simsiyah renkleri ile düşmanlara korku salan tülütabaklar yine ilgi odağı oldu. Geçit töreninin ardından Kuvayi Milliye Meydanı’nda kurulan platforma gelerek kendine özgü danslarını protokole yapan Tülütabaklar fotoğraf çekiminin ardından kutlamaya gelen vatandaşların üzerine yürüdü. Tülütabakların gösterisi bekleyen Balıkesirlileri hem eğlendiren hem de korkutan Tülütabaklar her yıl olduğu gibi bu yıl da Balıkesirlilerin ilgisiyle karşılaştı. Tülütabakların yaptığı gösteride bazı çocuklar korkudan ağlarken, bazı vatandaşlar da Tülütabakların kendilerini boyamamaları için onlardan kaçtı.

Yücel Yılmaz: “Alacamescitteki toplantı ile örgütlü direniş başladı”

Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’ncü yıldönümünde günün anlam ve önemine ilişkin konuşmada Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şunları söyledi:

“Balıkesir Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı bağımsızlık yürüyüşünde milli mücadele ateşinin yakıldığı ilk şehirdir. Balıkesir Milli Mücadelede ilk kurşunun atıldığı ve söz konusu bağımsızlığı olduğunda devleşen ve devletleşen bir şehirdir, Montrö sonrası Osmanlı topraklarının fiilen işgal edilmeye başlanması ve 15 Mayıs tarihinde İzmir’in işgali sonrası Kahraman Balıkesirliler, Okuma Yurdu ve Alacamescit toplantılarını organize etmiş, 41 kişilik heyetle Balıkesir’de örgütlü direnişi başlatmıştır. Düşmanı bitirecek ve topraklarımızdan söküp atacak gücün namlunun ucunda olduğuna inanan Balıkesir, ülke savunmasının, bölge direnişinden geçeceği bilinciyle harekete 5 kongreyle milli mücadeleyi sevk ve idare edecek Kuvayi Milliyenin başkenti olmuştur.

“Milli mücadelenin devleşen ili olduk”

30 Haziran 1920’de işgal edilen cennet vatanımızın nadide köşesi Balıkesir 6 Eylül 1922’de özgürlüğüne kavuşmuştur. 6 Eylül kök saldığımız şanlı geçmişimizi modern dünyanın en parlak gündüzüne taşıma idealiyle bir medeniyet yolculuğunun dönüm noktasıdır. 6 Eylül modern, güçlü ve büyük Türkiye’nin cumhuriyetle taçlandırılacağı süreçte bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan bir halkın işgalci güçlere karşı destanlar yazdığı bir serüvenin adıdır. Topyekun mücadelenin ve vatanı sahipsiz bırakmamanın sembolü olan Kuvayi Milliye ruhunun yansımasıdır 6 Eylül. Bu ruh her türlü imkansızlık içinde canlarını ortaya koyarak vatan savunmasını bırakmayan atalarımızın ruhudur ve milli mücadele bu ruhla verilmiş, Kurtuluş Savaşı bu ruhla kazanılmıştır. Savaşmaktan yorgun düşmüş Anadolu Balıkesir’in başlatmış olduğu bu bölgesel savunmadan ilham almış ve Balıkesir milli mücadelenin devleşen ili olarak tarihteki yerini almıştır.

“Türkiye’nin 10 numarası olması için çalışıyoruz”

Bizler de vatanını en çok seven vatanına faydalı işler yapandır ilkesinden hareketle Balıkesir’i her alanda Türkiye’nin 10 numarası yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Gastronomisinden turizmine, tarihi ve kültürel değerlerinden doğal güzelliklerine kadar şehrimize dair her motifi ilmek ilmek işliyoruz. Bir yandan sahip olduğumuz değerleri koruyup, restore edip geleceğe taşırken bir yandan da her geçen gün şehrimizin potansiyelini yükseltmeye gayrete diyoruz. Ve inanıyoruz ki; antik dönemlerden cumhuriyet devrine kadar tarihin her safhasında adından söz ettiren Balıkesir modern dünyada da Türkiye’nin vazgeçilmesi ve dünya şehirleriyle yarışın öncü bir kent olacak.