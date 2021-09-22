Durağan’a çifte patent

Sinop’un Durağan ilçesinin önemli kültürel değerlerinden ’çember’ ile ’mahrama’, Türk Patent ve Marka Kurumu’nca tescil edildi.

Durağan Belediyesi’nce yapılan müracaat ile ilçenin önemli kültürel değerleri, kadınların el emeği göz nuru ürünü olan ’çember’ ve ’mahrama’, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan patent aldı. Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan yaptığı açıklamada, “Büyüdüğümüz toprakların tüm yaşanmışlıklarının her bir nakışına işlendiği ‘Durağan çemberi’ ve ‘Durağan mahraması’ Türk Patent Kurumu tarafından tescil edildi. Durağan Belediyesi tarafından yürütülen patent çalışmaları sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ilçemizin geleneksel el sanatları ürünlerinden olan Durağan Çemberi ve Durağan Mahraması için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Patenti alındı. Durağan Belediyesi ve Durağan Halk Eğitimi Merkezi patent alınma sürecinin tüm aşamalarında iş birliği halinde çalışarak bu başarıyı elde etmiştir. Fark oluşturan değerlerimizin geleceğe taşınıp sergilenmesi bizim için gurur verici. Yöresel el sanatları ürünlerinin patent altına alınmasına katkı sağlayanlara teşekkür ederim. İlçemize hayırlı olsun” dedi.