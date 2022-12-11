Dünyaya nam salan "Devrek Bastonu" gelecek nesillere aktarılacak

Zonguldak’ta lise öğrencileri, asaletin simgesi olan ve ünü dünyaya ulaşan Devrek bastonunu gelecek kuşaklara taşımak için kursa başladı. Burada en değerli 22 el sanatı arasında yer alan bastonun yapımını öğrenen öğrenciler, edindikleri tecrübelerle bastonun yok olma riskini en aza indirecek.

Devrek ilçesinde ’asaletin simgesi’ olarak kabul edilen dünyaca ünlü Devrek bastonu, sağlamlığıyla da büyük ilgi görüyor. Kızılcık ağacından el işçiliğiyle üretilen baston günümüzde fabrikasyon ürünlerle de mücadele veriyor. El yapımı bastonların işçiliği arttıkça fiyatı da yükseliyor. Motif ve desenlerle süslenen dünyaca ünlü Devrek bastonu, dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın yanı sıra devlet büyükleri ve sanatçılara da hediye edildi.

Çeşitli hayvan figürlerinin de işlenebildiği bastonculuk sektörü ise Devrek’te yıllardır yaşatılmaya çalışılıyor. Fabrika üretimleri nedeniyle el yapımı ürünlere olan ilginin azalması üzerine Zonguldak Gençlik Merkezi’nde baston işçiliği kursu faaliyete geçti. Baston ustası Fuat Kudatmış’ın usta öğreticiliğini yaptığı kursta, lise öğrencileri yok olan el sanatlarından birisi olan baston işçiliğini öğreniyor. En değerli 22 el sanatı içerisinde yer alan bastonu gelecek kuşaklara taşımak istediklerini anlatan Fuat Kudatmış, şöyle dedi:

"Yok olan el sanatımızı gençlerle buluşturmakta çok büyük sıkıntılarımız oluyor. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Hakan Yüksel bize bu konuda yardımcı oldu. Gençlik Merkezi’nin kapılarını bastona açtı. Bizim büyük bir yükümüzü aldı. Gençlere daha çabuk ulaşmamız sağlanıyor. Gençler de yok olan el sanatları hakkında bilgi ediniyor, öğreniyor. Bizden sonraki kuşaklara da iletmeleri konusunda da büyük bir fırsat oldu. Devrek bastonu çok kıymetli. Kültür Bakanlığı’nın yok olan el sanatlarında vergi muafiyetine varıncaya kadar en değerli 22 el sanatı içerisinde. Ama dediğimiz gibi okul hayatı öğrencilerin çok ki eskisi kadar ulaşamıyorduk. Orada da gençlik merkezi sağ olsun bize bu kapıları açınca bastonun yok olma durumunu azalttık. Öğrenciler meraklı. Değişik bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Özellikle ağaçla beraber olmak, ağaca dokunmak insanları sakinleştiriyor."

15 yaşındaki lise öğrencisi Aziz Tekin, bastonun üretim aşamalarını kurs sayesinde öğreneceklerini belirterek "İlk başta bilmediğim geçmişten gelen geleneksel olan Devrek bastonuna öğretmenlerim sayesinde ilgim arttı. O yüzden kursa başlama isteğim de geldi. İlgim öğretmenlerim sayesinde arttı. Kursa yeni başladım. Öğretmenim bana öğretecek. Nasıl yapıldığını, hangi ağaçlardan daha iyi baston olur bize bunları öğretecek" diye konuştu.

10. sınıf öğrencisi Sudenur Kısaboyun ise, "Okulumuz bizi buraya gönderdi. Biz de öğrenmeye çalışıyoruz. Hocamızın tavsiyesi ile bu kursa başladık" ifadelerine yer verdi.