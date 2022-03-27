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Dünyaya ‘Hocalı’yı anlatan Sevinç’e Manisa’dan onur ödülü

MANİSA (İHA) – Manisa’da Muradiye Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen ve ünlü oyuncular Aytaç Şaşmaz ve Mehmet Usta gibi isimlerin jüri üyeliğini yaptığı “Muradiye OSB Zeytin Dalı Kısa Film Yarışması”na, ’Hocalı Katliamı’nı anlatan sosyal medya projesi “Sevinç’in Hikayesi” damga vurdu. Duygu dolu anların yaşandığı gecede “Sevinç’in Hikayesi” onur ödülüne layık görüldü.

Kültür Sanat 27.03.2022, 00:32
Dünyaya ‘Hocalı’yı anlatan Sevinç’e Manisa’dan onur ödülü

MANİSA (İHA) – Manisa’da Muradiye Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen ve ünlü oyuncular Aytaç Şaşmaz ve Mehmet Usta gibi isimlerin jüri üyeliğini yaptığı “Muradiye OSB Zeytin Dalı Kısa Film Yarışması”na, ’Hocalı Katliamı’nı anlatan sosyal medya projesi “Sevinç’in Hikayesi” damga vurdu. Duygu dolu anların yaşandığı gecede “Sevinç’in Hikayesi” onur ödülüne layık görüldü.

Türkiye’de ilk kez bir organize sanayi bölgesi tarafından düzenlenen kısa film yarışması olma özelliğini taşıyan “Muradiye OSB Zeytin Dalı Kısa Film Yarışması”nda ödüller sahiplerini buldu. Jüride Aytaç Şaşmaz, Mehmet Usta, Naim Kanat, Sinan Sertel ve Halil Kardaş gibi yönetmen, yapımcı ve oyuncuların bulunduğu, Muradiye OSB tarafından yaklaşık 4 aylık bir çalışma sonucunda hazırlanan yarışmada ödüller görkemli bir geceyle sahiplerine takdim edildi. Geceye, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Vali Yardımcıları Aydın Memük ve Mevlüt Özmen, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Manisalılar katıldı.

Sanatseverlerin büyük ilgisi ve takdirini kazanan gecede konuşan Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, sinemanın bacasız sanayi olduğunu söyleyerek, Muradiye OSB’nin markalaşma yolunda attığı önemli adımların, organize sanayi bölgelerini parsel üreten, arsa tahsis eden yerlerden çıkarıp, topluma sosyal fayda sağlayan kuruluşlar da olabileceğini gösterdiklerini ifade etti. Kıvırcık konuşmasının devamında, “Bugün, milyarlarca lira bütçeli film endüstrisi, ülkemizde de binlerce çalışanı olan bir sektördür. Bir organize sanayi bölgesi olarak, bu sektörde, bacasız fabrikalarda çalışmak, üretmek isteyen gençlere destek oluyor, onları heveslendiriyoruz” dedi.

Gecede konuşan Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, “Türkiye’de birçok organize sanayi bölgesi var. Hepsi çok büyük organize sanayi bölgelerine sahipler ama hiçbirinin böylesi bir çalışmasının örneğine rastlamadım. Aslında şehirleri de öyledir, medeniyet seviyesi kültür sanata verdiği önemi gösteren en önemli unsurlar da bu tür işleri sahiplenmesidir. Sanatçıları kendi halinde bıraktığımızda aslında gereği yapar ülkeyi alıp sürüklerler. Fakat önünde maddi manevi engeller vardır. Bize düşen organize sanayi bölgeleri, belediyeler, valiliklere düşen onların önündeki engeli kaldırmaktır. Çok değerli sanatçılara sahibiz. Yeter ki Muradiye Organize Sanayi Bölgesinin yaptığını diğer sanayi bölgelerimiz de yapabilsin. Ben inanıyorum ki Muradiye OSB öncülüğünde Manisa’yı kültür, sanat ve edebiyatla anılan bir şehir haline getireceğiz” dedi.

Ödül törenine katılan Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan ise konuşmasına şu ifadelere yer verdi: “Aslında OSB’ler dediğimiz yerler mekanik, otomatik yerler değil. Odağında insan olan yerler. Dolayısıyla insan ihtiyacı olan hususları da ki bunun en başında kültür ve sanat faaliyetleri geliyor, biz ihmal edemeyiz. Muradiye OSB’miz bu anlamda gerçekten bir ilki gerçekleştirdi. Kısa film festivalinde 4 farklı branşta, yine ismi de anlamlı olarak ‘Zeytin Dalı Film Festivali’ Manisa’mıza özgü bir anlamı da var. Bu festivalin uzun metrajlı olanını da bekliyoruz”

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’de bir ilke imza attığını ifade eden AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık da “Muradiye Organize Sanayi Bölgesi kurulduğu günden bugüne organize sanayi bölgesi olması gerekliliklerini yerine getiriyor. Daha düzenli bir sanayi, kaliteli bir hizmet anlayışı. Vizyoner bir yönetim anlayışının yanı sıra bu tür sosyal faaliyetleri ile de Manisa’da hızlıca halk ile iç içe bir sanayi anlayışını yerine getiriyor. Gerek Muradiye Organize Sanayi Bölgesi ‘Lisansüstü Tez Ödülleri’ gerek bacasız sanayi olan film sektörüne hevesli kişileri özendirici Zeytin Dalı Kısa Film Yarışması Muradiye Organize Sanayi Bölgesinin Manisa ve Türkiye genelinde marka değeri olmak yolunda attığı önemli adımlardır” diye konuştu.

Jüride yer alan ünlü oyuncu Mehmet Usta, Muradiye OSB’nin başlattığı projenin tüm Türkiye’ye yayılması temennisinde bulunarak, “Benden önceki konuşmacıların da vurguladığı gibi sanayi bölgelerinde sadece bir üretim yapılmıyor. Oralar soğuk şehirler değil. Oralar aynı zamanda bilimin de sanatın da faaliyet gösterdiği hayatın içinde bir bölgeler olarak tanımladılar. Umarım her sanayi bölgesinde birer kültür ve sanat merkezi olur. Her ilimizde birden daha fazla tiyatro sahnesi ve sinema salonu olur. Kültür ve sanatla hayata tutunacağız. Bizi medeniyet yapacak başka hiçbir şey yok” şeklinde konuştu.

Bir diğer ünlü oyuncu ve aslen Manisalı olan Aytaç Şaşmaz ise memleketinde gerçekleştirilen bu organizasyonda yer almaktan dolayı büyük gurur duyduğunun altını çizerek, emeğe geçen herkese teşekkür etti.

“Sevinç” geceye damga vurdu

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Toplamda 4 kategoride 10 ödülün verildiği Zeytin Dalı Kısa Film Yarışması’nda iki de jüri özel ödülü verildi. Yarışmada en anlamlı ödüllerden biri olan onur ödülüne, Hocalı Katliamı’nın 30.yıldönümünü anmak ve farkındalık oluşturmak için “Sevinç’in Hikâyesi” adı verilen sosyal medya projesi layık görüldü. 1992 yılında Hocalı’da yaşayan Sevinç’in Instagram hesabı olsaydı nasıl storyleri olurdu? Geçtiğimiz Şubat ayında Azerbaycan’da hayata geçirilen projede Hocalı Soykırımı “Sevinç’in Gözlerinden” anlatılıyor. Projeye göre, 1992 yılında günlük yaşantısını her güne bir “story” paylaşacak şekilde anlatan Sevinç, toplamda 26 hikâye paylaşıyor ve 26 Şubat 1992 tarihine gelindiğinde Soykırım’ın yaşandığı günü kendi kamera açısından anlatıyor. İzleyenlere duygu dolu anlar yaşatan ödül takdimi anında, ödülü Azerbaycan’a ulaştırmak üzere Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık’tan teslim alan ve kendisi de Azerbaycanlı olan Muradiye OSB sanayicisi Sinan Samancı, Hocalı Soykırımı’nı büyüklerinden dinlediği günleri anlatarak, ödülü bu başarılı ve anlamlı projeyi hayata geçiren ekibe ulaştıracak olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Genç sinemacılar desteklendi

Gecede “Ahmet Bedevi Senaryo Destekleme Ödülü”nün sahibi “Takip” adlı senaryosuyla Hüseyin Opruklu olurken, “Gençler” kategorisinde “Bir Şişe Belgeseli” ile Gökhan Demirden birinci, “Bir Kadın Daha” ile Evrim Su Işık ikinci, “İçimizdeki Savaş” ile Abdurrahman Varlık üçüncü oldu.

“Büyükler Belgesel” kategorisinde “Bulak” ile Evrim İnci birinci, “Mektup” ile Tolga Tatlı ikinci, “Olamazsın Dediler” ile Fulya Şengül üçüncü oldu.

Gecenin en heyecanlı anı ise “Büyükler Kurmaca” kategorisinde yaşandı. Diğer kategorilerden farklı olarak toplamda 8 finalistin olduğu kategoride, “Nemli Kağıt” filmi ile Emin Altunkaynak birinci, “Cevher” filmi ile İlcan Özulca ikinci, “Akifler” filmi ile Ekrem Levent üçüncü olurken, “Monoton” filmi ile Efe Batın Budak jüri özel ödülüne, “Muhakadderat” filmi ile Sadık Kılıç ise Muradiye OSB Yönetim Kurulu özel ödülüne layık görüldü.

Dereceye giren yarışmacılar ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı. Gece, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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