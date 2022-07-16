Sultanbeyli Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Dünyanın Mektubu 15 Temmuz Kahramanları İçin Yazılıyor” yarışmasının tanıtım programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Destanı’nın yeni nesillere aktarılması amacıyla örnek bir çalışma hayata geçiyor. Sultanbeyli Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle “Dünyanın Mektubu 15 Temmuz Kahramanları İçin Yazılıyor” yarışması başlıyor. Yarışma çerçevesinde gecenin kahramanlarına yazılacak mektuplarla; 15 Temmuz Kahramanlık Destanı’nın unutulmaması, 15 Temmuz ruhunun yaşatılması hedefleniyor.

Uluslararası düzenlenen yarışmaya ortaokul ve lise düzeyindeki gençler katılım sağlayabiliyor. Gençler, o gecenin kahramanlarına yazdığı mektuplarla www.dunyaninmektubu.com adresinden başvuru yapabiliyor. Son başvuru tarihi 25 Ekim 2022.

Ortaokul ve lise olmak üzere iki kategoride yapılacak yarışmada; birincilik kazanan öğrenci 25 bin TL + plaket, ikincilik kazanan öğrenci 20 bin TL+plaket, üçüncülük kazanan öğrenci 15 bin TL+plaket ödülünün sahibi olacak. Ayrıca Jüri Özel Ödülü kazanan öğrenciye 7 bin 500 TL+plaket, Jüri Özendirme Ödülü kazanan öğrenciye 5 bin TL+plaket takdim edilecek. Ayrıca birincilik ödülü kazanan öğrencinin okuluna 15 Temmuz Kütüphanesi yapılmak üzere 25 bin TL verilecek. Yarışmanın ödül töreni 18 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek.

Yarışmanın tanıtım programı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç’un katılımlarıyla Hafıza 15 Temmuz Müzesi’nde yapıldı. Programa katılan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yaptığı konuşmada, "15 Temmuz, necip milletimizin bağımsızlık uğruna her şeyi bir kez daha göze aldığının ispatıdır. O gece aziz milletimiz iradesine, vatanına sahip çıkarak bağımsızlığına uzanan kirli ellere karşı adeta bir destan yazmıştır. Vatan sevdası uğruna şehadet şerbeti içen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. O gece bize o cesareti ve zaferi nasip eden Rabbimize her daim şükrediyoruz. Düzenlediğimiz bu anlamlı yarışmayla 15 Temmuz ruhunun gençlerimize aktarılmasını, daima yaşatılmasını arzu ediyoruz. Şanlı ecdadımızdan aldığımız bu güçlü ruhu gençlerimizle birlikte daima muhafaza edeceğiz. Bu güzel çalışmada emeği geçen 15 Temmuz Derneği Başkanı Sn. İsmail Hakkı Turunç şahsında tüm çalışma arkadaşlarına, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sn. Levent Yazıcı şahsında tüm eğitim camiasına teşekkür ediyorum. Bu çalışmayı inşallah uluslararası boyutta gerçekleştirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

İstanbul İl Milli Eğitim Şube Müdür Ayşe Nur Menekşe Çalıkçı yarışmanın tanıtım konuşmasında, “O geceye mührünü vuranların adını unutturmamak adına düzenlediğimiz yarışmamız bugün itibariyle başlıyor. Dünyanın Mektubu 15 Temmuz Kahramanları İçin Yazılıyor mottosuyla düzenlenen yarışmada milli ve manevi değerlerimizi gençlerimize kazandırmayı, milli şuurun bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekmeyi ve kadim değerlerimizi hatırlatmayı amaçlıyoruz” dedi.

15 Temmuz Derneği Hanımlar Komisyonu Başkanı ve Demokrasi Şehidi İlhan Varank’ın ablası Ayşe Varank Aslantürk tanıtım programında, “15 Temmuz Derneği olarak 6 yıldır hem sanatsal hem kültürel yönde içerik üretmeye çaba gösteriyoruz. Yarışmamızı bu sene uluslararası boyutta gerçekleştiriyoruz. Desteklerinden dolayı Sultanbeyli Belediye Başkanımıza, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ni öğrencilerimize her zaman gezdirmeye çalışıyoruz. Müzede 15 Temmuz konusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün her zaman desteğini hissediyoruz. Bu yarışma inşallah çok güzel şeylere vesile olacak. Geçen sene yaptığımız yarışmada çocuklarımızdan çok güzel mektuplar geldi. Gençlerimizin o duygularını gördükçe duygulanıyoruz. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır dizelerindeki gibi o kan gençlerimizde devam ediyor” şeklinde konuştu.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç yaptığı konuşmada, “Çok anlamlı bir faaliyetin tanıtımı için buradayız. Milletimizin genetiğinde olan özgürlük ve bağımsızlık anlayışı hep bizi duygulandırır ve yüzyıllar öncesine götürür. İnancımıza göre değerlerimiz kıyamete kadar yaşayacak. Dolayısıyla bu değerlerimizi gelecek kuşaklara güzel bir şekilde aktarmamız gerekiyor. Bugün bu anlayış içerisinde gelecek kuşaklara bu kodları aktarmaya çalışıyoruz. Kahramanlarımızı tanıtmak adına öğrencilerimizden kalemlerine gönül dünyalarına geçecek bir yarışmayı başlatmış olduk. Eminim ki öğrencilerimizin kalbindeki tüm zenginlikler yazıya dökülecek, duyguları samimi şekilde ifade edilecek. Hem şahsımıza hem toplumumuza çok güzel mesajlar verecekler” dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı yaptığı konuşmada, “15 Temmuz Derneği ve Sultanbeyli Belediyemizle gençlerimize ve geleceğimize şehitlerimizi, kahramanlarımızı aslında tüm halkımızın o geceki ferasetini, anlayışını, duygularını gelecek nesillere aktarmak için Dünyanın Mektubu 15 Temmuz Kahramanları İçin Yazılıyor yarışmamızı düzenledik. Çok yönlü etkinlikler yapılıyor. Bunlar içinde öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini yansıtabilecekleri güzel bir yarışma planladık. Geçen yıl ilkini gerçekleştirmiştik. Bu yıl kapsamını genişleterek uluslararası nitelikte ortaokul ve lise öğrencilerinin başvurabileceği bir yarışma düzenledik. Öğrencilerimiz yarışmaya 25 Ekim’e kadar başvurabilecekler.” şeklinde konuştu.