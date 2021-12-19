Dünyanın ilk üniversitesi “Nisibis Akademisi” belgeselinin galası yapıldı

Mardin’in Nusaybin Kaymakamlığı, Nusaybin Belediyesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) iş birliğiyle kasım ayında 25 öğrencinin yer aldığı film atölyesi tarafından hazırlanan "Nisibis" belgeselinin galası yapıldı.

Nusaybin’de bulunan dünyanın ilk üniversitesi "Nisibis Akademisi" ile ilgili hazırlanan belgeselin galası Mitanni Kültür Merkezi’nde yapıldı. Galada saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Nusaybinli keman sanatçısı Yağmur Badur konser verdi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nail Öztaş, Güzel Sanatlar Fakültesi ekibi ile birlikte Nusaybin’de böyle bir çalışma yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını, Nusaybin’in tarihi ve kültürel mekanlarıyla gezip görülmesi, ziyaret edilmesi, üzerinde çalışma yapılması gereken bir şehir olduğunu ifade etti.

Nusaybin’de bulunan dünyanın ilk üniversitesi Nisibis Akademisi ve Mor Yakup Kilisesi serüvenlerinin bir tesadüf sonucu başladığını ifade eden Öztaş, “Burası muazzam bir yapı. Biz İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak burada bir yandan Nusaybin’in güzelliklerini tanıtmaya, bir yandan da gençlerin kariyerine yardımcı olmak istedik. Bu kapsamda açtığımız film atölyesinde 25 lise öğrencisine üç günlük eğitim verdik. Bu atölyede eğitim alan öğrencilerimiz belki ileride yönetmen, senarist, kameraman veya film projelerinde yer alacaklar. Kurs süresince hocaları kameradan, ışıktan, senaryodan söz ederken gençlerimizin gözlerindeki pırıltıyı görmeliydiniz. Eminim çok güzel bir belgesel ortaya çıktı. Emeğin kendisi çok kıymetli. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak Nusaybinli gençlerimize her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

“Dünyanın ilk üniversitesi Nisibis Akademisi, Mor Yakup Kilisesi’nde bulunuyor”

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Nusaybin’in dönem dönem medyada olumsuz bir şekilde anıldığını ancak bunu asla hak etmediğini belirterek, “Bu algının kırılması için Nusaybin Kaymakamlığı, Nusaybin Belediyesi ve ilçede bulunan tüm paydaşlarla büyük bir çaba içerisindeyiz. İlçedeki tarihi, kültürel ve turist mekanlar yeterince tanıtılamamakta. Burada dünyanın ilk üniversitesi Nisibis Akademisi, Mor Yakup Kilisesi’nde bulunuyor. Hemen yanında Peygamberimiz Hz. Muhammed’in torunlarından Zeynel Abidin Camii yer alıyor. UNESCO Geçici Kabul Listesi’nde İnanç Parkı adıyla yer alan tarihi yapılarımız, bu topraklarda yüz yıllardır devam eden dinlerin, dillerin, kültürlerin kardeşliğini adeta simgeliyor. Tarihin incisi, medeniyetin kadim bir çiçeği olan Nusaybin’i önce kendimize tanıtacağız, sonra Mardin’e, akabinde de tüm ülke sathına. Nusaybin’imizin güzelliklerini tüm Anadolu’ya haykıracağız. Emin olun ki Nusaybin tarihi güzellikleri ile doğal güzellikleri ile ve en önemlisi insan profili ile tüm Türkiye’ye örnek gösterilecek bir yerdir. Nisibis belgeseli için İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne ve film atölyesinde yer alan öğrencilere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 25 öğrencinin çektiği belgeselin kamera arkası, röportajlar ve belgesel gösterimi yapıldı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nail Öztaş, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzin Ilıcak Aydınalp, İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç, Dr. Emre Doğan, yönetmen ve Öğretim Görevlisi Ahmet Bikiç ile Araştırma Görevlisi Okan Kırbacı’ya plaket verilirken, film atölyesinde yer alan öğrencilere sertifika verildi. Galaya Kaymakam Ercan Kayabaşı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nail Öztaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.