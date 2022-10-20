Dünyanın en pahalı baharatı safranın ele alınacağı Safran Çalıştayı başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesine adını veren ve dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranın ele alındığı ‘Safran Çalıştayı’ başladı.

Hücre yenileme ve vücut direnci yükseltme özelliği de bulunan ve kilosu 100 bin liradan satılmaya başlanan safranın anlatılacağı 1. Safran Çalıştayı başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya Karabük Valisi Fuat Gürel, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, diğer kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Vali Fuat Gürel, “Safran geçmişte çok fazla üretiliyordu ama son yıllarında üzerinde durulmasıyla eski günlerine kavuşmak üzere olduğunu da memnuniyetle ifade edebilirim” dedi.

8 köyde 28 üreticinin 79 dekar alanda yaptığı dikimden 35 kilogram safran hasadı beklediklerini aktaran Gürel, “Aslında 2-3 yıllık maziye bakıldığında 20 kilogramdan buralara geldiğini ifade edebilirim. Bu da yüzde 50 civarında gelişmenin olduğunu ve ilginin arttığını gösteriyor” diye konuştu.

Gürel, safranın bir tarımsal ürün olmaktan çıkmış durumda olduğunu, turizm haline geldiğini kaydederek, “Şehrimizin özellikle bazı dönemlerde canlanmasına katkı sağlaması nedeniyle böyle değerli bitkiye sahip olmamız açısından önemli olduğunu ifade edebilirim” şeklinde konuştu.

İleri ki dönemlerde sözleşmeli üretim modeline ışık tutmak üzere SOGEP desteğiyle ‘Lavanta Kokulu Safran’ projesinin hayata geçirildiğini hatırlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, “Safranbolu TSO ile yürüttüğümüz proje ile Safranbolu safranının üretiminin devamlılığı sağlayacak her türlü tedbirlerin alınması sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Gelecek yıllarda safran zirvesinin yapmak istediklerini anlatan Ayvalık, şunları söyledi: “Safran Çalıştayında ülkemizin 7 farklı üniversitesinden safran konusunda çalışması bulunan 20’ye yakın akademisyen 5 ayrı çalışma grubuna öncülük edecek ve safran her yönüyle ele alınacaktır.”

Konuşmaların ardından çalıştay, safranın tarihi hakkındaki sunumlarla devam etti.