Dünyanın en büyük musluk koleksiyonu Türkiye'de

Roma döneminden günümüze kadar yaklaşık bin 200 musluktan oluşan koleksiyonun sahibi Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, “Ayasofya'ya bağlı koleksiyonerim. Uzun yıllardır musluk topluyorum. Musluk anlamında dünyada en büyük koleksiyona sahibiz” dedi.

Muslukları, Silivri'deki fabrikasında sergileyen Turhan, uzun yıllardan beri musluk topladığını ve bunları Sultanahmet'te sergileyerek tüm dünyaya göstermek istediğini belirtti. Musluklar arasında, Osmanlı dönemine ait dünyada ilk defa kullanılan sıcak ve soğuk suyu karıştırarak ılık hale getiren bataryalar da bulunuyor.

Roma döneminde kaplıcalar, sıcak su kaynakları ve hamamlar Anadolu'da çok fazla olduğu için orada açma kapama sistemlerine ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle ilk musluğun Anadolu'da keşfedildiğinin bilgisini veren Turhan, “Bunu kıvançla söylebiliriz ki musluk anlamında dünyada en büyük koleksiyona sahibiz. Anadolu bu konuda çok önemli bir yere sahip. Roma Dönemi'ne dayanıyor. İlk örnekleri de bizde var. 2 bin 200-2 bin 300 yıl öncesinden kalan musluklar var. İtalya'da, Fransa'da o dönemde bu kültür yok. Dünyadaki ilk bakır bizim topraklarımızda çıkıyor. Bakırla beraber bu medeniyeti biz gelişiyoruz. Kayıtlı bin 200'ün üzerinde musluğumuz var” dedi.

Musluk koleksiyonu konusunda Türkler'in ön sıralarda yer aldığının altını çizen Turhan, "İlk 4 sırada Türk işadamları var. Ondan sonra ise Amerikalılar geliyor. Tombakta da şu an birinci sıradayız. Tombak bir eşyayı, pirinç, bakır ve gümüşü altın kaplıyorsunuz. Bizim kültürümüzde bu çok değerli, saray ve saray etrafında Osmanlı döneminde çok kullanılmış. Tombakta da bin esere yaklaştık. Yemek kültüründe de en büyük koleksiyoner biziz. Edirne'de İkinci Beyazid Külliyesi'nde açılan İmaret Müzesi'ne de eserler verdik” dedi.