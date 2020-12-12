banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Artık kargom kayboldu derdi bitiyor
Artık kargom kayboldu derdi bitiyor
Böyle ödül görülmedi: Fotoğraflayana 10 bin TL ödül
Böyle ödül görülmedi: Fotoğraflayana 10 bin TL ödül
Filyasyon ekiplerinden yürekleri sızlatan çağrı
Filyasyon ekiplerinden yürekleri sızlatan çağrı
ERDOĞAN, BAKÜ’DE “AY LAÇİN” ŞİİRİNİ OKUYUNCA..
ERDOĞAN, BAKÜ’DE “AY LAÇİN” ŞİİRİNİ OKUYUNCA..

Dünyanın en büyük musluk koleksiyonu Türkiye'de

Dünyanın en büyük musluk koleksiyonu Türkiye’de bulunuyor. Musluk koleksiyonlarında ilk dört sırada Türkler bulunurken, daha sonra Amerikalılar geliyor.

Kültür Sanat 12.12.2020, 15:56
2
Dünyanın en büyük musluk koleksiyonu Türkiye'de

Roma döneminden günümüze kadar yaklaşık bin 200 musluktan oluşan koleksiyonun sahibi Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, “Ayasofya'ya bağlı koleksiyonerim. Uzun yıllardır musluk topluyorum. Musluk anlamında dünyada en büyük koleksiyona sahibiz” dedi.

Muslukları, Silivri'deki fabrikasında sergileyen Turhan, uzun yıllardan beri musluk topladığını ve bunları Sultanahmet'te sergileyerek tüm dünyaya göstermek istediğini belirtti. Musluklar arasında, Osmanlı dönemine ait dünyada ilk defa kullanılan sıcak ve soğuk suyu karıştırarak ılık hale getiren bataryalar da bulunuyor.

Roma döneminde kaplıcalar, sıcak su kaynakları ve hamamlar Anadolu'da çok fazla olduğu için orada açma kapama sistemlerine ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle ilk musluğun Anadolu'da  keşfedildiğinin bilgisini veren Turhan, “Bunu kıvançla söylebiliriz ki musluk anlamında dünyada en büyük koleksiyona sahibiz. Anadolu bu konuda çok önemli bir yere sahip. Roma Dönemi'ne dayanıyor. İlk örnekleri de bizde var. 2 bin 200-2 bin 300 yıl öncesinden kalan musluklar var. İtalya'da, Fransa'da o dönemde bu kültür yok. Dünyadaki ilk bakır bizim topraklarımızda çıkıyor. Bakırla beraber bu medeniyeti biz gelişiyoruz. Kayıtlı bin 200'ün üzerinde musluğumuz var” dedi.

Musluk koleksiyonu konusunda Türkler'in ön sıralarda yer aldığının altını çizen Turhan, "İlk 4 sırada Türk işadamları var. Ondan sonra ise Amerikalılar geliyor. Tombakta da şu an birinci sıradayız. Tombak bir eşyayı, pirinç, bakır ve gümüşü altın kaplıyorsunuz. Bizim kültürümüzde bu çok değerli, saray ve saray etrafında Osmanlı döneminde çok kullanılmış. Tombakta da bin esere yaklaştık. Yemek kültüründe de en büyük koleksiyoner biziz. Edirne'de İkinci Beyazid Külliyesi'nde açılan İmaret Müzesi'ne de eserler verdik” dedi.

banner427
Yorumlar (0)
banner422
14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 11 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 11 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Göztepe 11 18
6. Kasımpaşa 12 18
7. Hatayspor 10 18
8. Karagümrük 12 17
9. Konyaspor 10 15
10. Gaziantep FK 10 15
11. Başakşehir 11 15
12. Malatyaspor 10 13
13. Trabzonspor 11 13
14. Antalyaspor 11 13
15. Rizespor 10 12
16. Sivasspor 10 10
17. Kayserispor 10 9
18. Erzurumspor 11 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 9 2
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 13 24
2. Tuzlaspor 12 24
3. Altınordu 13 24
4. Giresunspor 13 23
5. Adana Demirspor 12 22
6. Samsunspor 12 21
7. Altay 12 20
8. İstanbulspor 11 18
9. Bursaspor 13 17
10. Menemen Belediyespor 12 14
11. Balıkesirspor 11 14
12. Boluspor 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Ümraniye 13 13
15. Adanaspor 9 12
16. Bandırmaspor 13 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 13 1
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Liverpool 11 24
3. Chelsea 11 22
4. Leicester City 11 21
5. West Ham 12 20
6. Southampton 11 20
7. M. United 10 19
8. Man City 10 18
9. Everton 11 17
10. Wolverhampton 11 17
11. Crystal Palace 11 16
12. Aston Villa 9 15
13. Newcastle 10 14
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 11 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 11 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 10 26
2. Real Sociedad 12 25
3. Villarreal 12 21
4. Real Madrid 11 20
5. Cádiz 12 18
6. Sevilla 10 16
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Elche 10 14
11. Eibar 12 14
12. Deportivo Alaves 12 14
13. Valencia 12 13
14. Athletic Bilbao 11 13
15. Getafe 11 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 11 11
19. Osasuna 12 11
20. Huesca 12 8