Yıllarca Türk sinemasında başta Kara Murat filmlerinin afişleri olmak üzere çok sayıda sinema afişinde imzası bulunan ressam Nedim Celkan, küçüklüğünden bu yana gerçekleştirdiği tüpsüz dalışlarda topladığı deniz ürünlerini sanat eserine dönüştürüyor.

Dünyada bu sanatın tek temsilcisi Celkan, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ‘Su Ürünlerinden Sanatsal Yapıtlar’ sergisi açtı. Türkan Saylan Kültür Merkezinden açılan sergiyi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve kalabalık bir davetli topluluğu gezdi.

Eserlerinin tamamı deniz ürünlerinden

55 eserin sergilendiği sergide deniz ürünlerinden yapılmış tablolar büyük ilgi gördü. Eserleri arasında yer alan lejyoner büstü eserinde sakallar Marmara yosunundan, gövdesini deniz salyangozundan, miğfer ve yüzü iskorpit derisinden diğer tamamlayıcı unsurlar ise deniz kabuklarından yapıldı.

“50 yıldır bu sanatı yapıyorum”

Televizyon buluşu, dijital dünyanın gelişmesi ile sinemaların kapanmasının ardından çocukluğundan bu yana tüpsüz dalışlarda çıkardığı deniz ürünlerini sanata dönüştürme çalışmasına başladığını belirten Celkan, “60 yıldır bir deniz kültürüm var. Denize dalıyorum, balıkları yakalıyorum. Resmin çeşitli dallarında bulundum. Önceleri sinema afişleri yapıyordum. Sinema afişlerimi sinemalar kapanında, yani televizyonlar çıkınca ben matbaa ressamlığına başladım. Gazetelere çizgi roman çizdim. En sonunda bir sergimde yarısı balıklar ile ilgili, yarısı yağlı boya ile ilgili. Baktım balığa çok ilgi duyanlar, merak edenler var. Balığa geçtim. Yaklaşık 50 seneye aşkın balık üzerinde çalışıyorum” dedi.

"Dünyada bu sanatı yapan tek kişiyim"

Ressam Nedim Celkan, bu sanatı dünyada yapan tek isim olduğunu söylerken, eserlerini satmayı düşünmediğini ve sergilerde bir bütünlük halinde sergilemeyi sürdüreceğini belirtti. Celkan, “Türkiye’de değil, dünyada bu çalışmayı yapan yalnız benim. Eğer varsa lütfen beni arasınlar. Çırak yetiştirmek isterim, fakat her gelecek olan önce parayı düşünüyor. Ama para olduğu zaman sanat olmuyor. Şu anda 55’e yakın eser var. Satmıyorum. Talep var ama ben satmıyorum” dedi.