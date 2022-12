Dünyaca ünlü yapımlar Aralık’ta TV+’ta

Dünya genelinde sevilen film, dizi ve belgeselleri seyircilerle buluşturan TV+, Aralık ayında yeni eklenen dizi ve filmlerle birlikte izleyicisine yeni içerikler sunmaya devam ediyor. TV+’a yakın zamanda eklenen içerikler arasında, sevilen komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol’un Doğu isimli dizisi öne çıkıyor. TV+ seyircileri, platformdaki diğer diziler gibi bu diziyi de üyelik dahilinde akıllı telefon, tablet ve Smart TV cihazlardan ve tvplus.com.tr adresinden izleyebilecek. ‘Doğu’nun ikinci sezonu 2023 yılının başında TV+ ekranlarında olacak.

9 yeni dizi sadece TV+ ekranlarında

Platformdan yapılan açıklamaya göre Aralık ayında 9’u yalnızca TV+’ta olmak üzere 12 yeni dizi platformda yayınlanmaya başlayacak. Bu diziler arasında genç yetişkinlerin günümüzdeki endişelerini araştırmak üzere kasabaya giderek araştırma yapan belgesel ekibinin sürecini aktaran mockumentary “Welcome To Flatch”, Macar asıllı Amerikalı bir ilüzyonistin hikayesini anlatan ve başrolünde Oscar ödüllü oyuncu Adrian Brody’nin yer aldığı “Houdini”, Emily Watson’ın başrolde yer aldığı dram “Too Close”, Amerika’da işlediği cinayetlerle ünlenen matematik profesörünü anlatan “Manhunt: Unabomber”, Amsterdam’da geçen dedektif dizisi “Van Der Valk”, arkadaşlık ve sadakat kavramları üzerine hikayesi olan dram “The Holiday” ve gerçek hikayeden uyarlanan “The Thief, His Wife and The Canoe” öne çıkıyor. Bunların yanı sıra “Witness Number 3”, “Marriage ve The Control Room” da yine Aralık ayında TV+’ın zengin içerikleri arasında yerini alacak.

Help ve Acid Attack ekrana gelecek

Sadece TV+ ekranlarında seyircilerle buluşacak Uluslararası Emmy Ödülleri’nde en iyi film ödülünü alan“Help” filminin yanı sıra bu ay platforma eklenecek filmler arasında İngiliz edebiyatından uyarlama “The Green Knight”, Brad Pitt, Leonardo Di Caprio, Margot Robbie gibi isimlerin başrolde olduğu “Once Upon a Time in Hollywood”, Naomi Watts’ın başrolde olduğu “Penguin Bloom”, “Danger Close”, “The Circle, Papillon” ve “The Post” da var. Belgesel tarafında ise asit saldırısında uğrayan mağdur bir kadının hikayesini anlatan “Acid Attack” da yine ilk kez platformda yayınlanacaklar arasında. Belgesel kategorisinde “Düğün (ikinci sezon), “Freddie Mercury: The Great Pretender” da bu ayki yapımlar arasında öne çıkıyor.

Kasım’da en çok ‘Örümcek Adam’ izlendi

Platform, Kasım ayında seyircileri dünyaca ünlü yapımlarla buluşturmaya devam etti. Kasım’da en çok izlenen filmler arasında “Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok”, “Örümcek Adam: Evden Uzakta”, “Morbius”, “Müslüm” ve “Harry Potter: Felsefe Taşı” ilk 5’te öne çıktı. Kasım’da platformu en çok izleyen ilk 10 şehir arasında İstanbul başta yer aldı. Onu Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Mersin, Bursa, Antalya, Kayseri ve Diyarbakır takip etti.