banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Euro 17 TL’yi geçti!
Euro 17 TL’yi geçti!
Dünya şampiyonuna sürpriz karşılama
Dünya şampiyonuna sürpriz karşılama
Salih Özcan, Borussia Dortmund’da!
Salih Özcan, Borussia Dortmund’da!

Dünyaca ünlü şef aşçı Yunus Emre Akkor, Düzce’ye geldi

DÜZCE(İHA) – Uluslararası Ödüllü şef Yunus Emre Akkor, Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi akademide Düzceli kadınlarla bir araya geldi. Workshop için Düzce’ye gelen Yunus Emre Akkor, birçok yemeğinin İtalyan, Fransız ve Japon mutfaklarına benzediğini belirtti.

Kültür Sanat 23.05.2022, 13:17
Dünyaca ünlü şef aşçı Yunus Emre Akkor, Düzce’ye geldi

DÜZCE(İHA) – Uluslararası Ödüllü şef Yunus Emre Akkor, Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi akademide Düzceli kadınlarla bir araya geldi. Workshop için Düzce’ye gelen Yunus Emre Akkor, birçok yemeğinin İtalyan, Fransız ve Japon mutfaklarına benzediğini belirtti.

Düzce Belediyesi tarafından açılan MSM ünlü şefleri ağırlıyor. İçinde MSM Akademiyi de barındıran Mutfak Sanatları Merkezi yemek yapma kültürünü Düzceli kadınlara ve aşçılara öğretmek amacıyla workshop çalışmalarında başladı. Bu çerçevede ilk workshopu ise uluslararası üne sahip Yunus Emre Akkor yaptı. Akkor workshop öncesinde Konuralp pirincini kullanarak yaptığı sarımsaklı pilav ise programa katılanlara farklı bir lezzet sundu.

Düzce’nin yemek kültürü ile ilgili olarak açıklama yapan Akkor, Düzce yemeklerinin Dünya mutfaklarının buluşma noktası olduğunu belirterek şunları söyledi; “Birçok millet Düzce’de bir arada yaşıyor. Hepsinin farklı mutfak kültürü var. Otlara bakarsanız kendinizi Akdeniz’de, hamur işine bakarsanız İtalya’da, Fasulye, kızartma diğer yemeklerine bakarsanız Fransa’da zannedersiniz. Yani aslında dünyadan birçok ülkeden birçok mutfağına benzeyen bir kültürü var Düzce mutfağının. Yemek kültürünü besleyen şey coğrafya, yaşanmışlıklar ve iklimin müsait olması ile ilgilidir. Düzce’de gerçekten bereketli topraklar var. Birçok halk birlikte yaşamış. Bu da yemek kültürünün olabildiğince geliştirmiş. Hem yokluk dönemini simgeleyen yemekler, hem ziyafetleri simgeleyen yemekler hem de her halkın kendi için yaptığı özel gün yemekleri de oldukça zenginleştirmiş.“

“Yunus Emre Akkor ile workshoplarımızı başlatıyoruz”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise etkinlik hakkında bilgi vererek; “Yaklaşık 6 ay kadar önce Mutfak Sanatları merkezimizi açmıştık. Buradaki faaliyetlerimiz güzel bir şekilde yürüyor. Bahar ile birlikte Türkiye’nin en tanınmış gurmelerini, en tanınmış şeflerini getirip Mutfak Sanatları merkezinde workshoplar düzenleyeceğiz. Bunların ilkini bugün gerçekleştiriyoruz. Türkiye ve Dünya ölçeğinde bilinen Yunus Emre Akkor2u Düzce’ye davet ettik. Bugün workshopumuzda Düzce yemekleri özelinde olacak. Konuralp pirinci ile kendi tarifleri üzerinden kendi tanımlamasıyla bir pilav pişirdi. İnşallah Düzce bundan sonra gastronomi ve mutfak sanatları alanında çok iyi bir yer, bir merkez haline gelecek. Düzce yemeklerinin dünya menülerine girmesi için bugünü ilk adım olarak düşünelim. Artık Düzce’nin yemeklerini bütün Türkiye ve Dünya tanıyacak” dedi.

“Bilinmeyen ve değerli olan Düzce’nin yemekleridir”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ayrıca Türkiye’de kebap gibi, lahmacun gibi yemeklerin her yerde yenilebildiğini ancak Düzce yemeklerinin ise gizli ve değerli olduğunu belirterek “Bilinen Türkiye’nin her yerinde olan yemekler var. Kebap, lahmacun, hamburger. Bunları bütün Türkiye’de bulmak mümkün. Burada bilinmeyen, değeri olan yemekler ise Düzce yemekleri. Düzce’nin çok zengin bir demografik yapısı ve zengin bir mutfağı var. Biz Mutfak Sanatları merkezini kurmakla ve Düzce yemekleri kitabını çıkartmakla gastronomide çok ciddi bir başlangıç yaptık. Bu başlangıcı sürdürülebilir kılacağız” dedi.

Programın sonunda ise Belediye Başkanı Dr. Faruk özlü ve AK Parti Genel Merkez kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Yunus Emre Akkor’a Düzce Yemekleri kitabını ve Düzce’nin yöresel ürünlerinin bulunduğu sepet hediye ettiler.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
21°
parçalı az bulutlu