Dünyaca ünlü piyanist Anjelika Akbar Ordu’da konser verdi

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar, Ordu’da çok özel bir konsere imza attı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi’nin ocak ayı kültür etkinlikleri kapsamında Ordu’ya gelen ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar, Ordulu sanatseverlerle ünlü ve ödül alan bestelerinden bir resital sundu.

Akbar, Ordu Üniversitesi Morfoloji Binası Konferans salonunda gerçekleşen konserde 1970 ve 1980’lerin Sovyet Cumhuriyetleri bestecilerinden Tariverdiev, Gladkov, Petrov, Rybnikov, Schnittke, Dunaevsky, Shainsky, Dashkevich gibi dönemin çok sayıda büyük bestecisinin film müziklerini, özgün uyarlamaları ile Ordu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşturdu.

Konsere çok sayıda vatandaş ilgi gösterirken salona sığmayan katılımcılara bina içerisine kurulan LED ekran ile yayın yapıldı.

Gece sonunda Anjelika Akbar’a çiçek takdim eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Celal Tezcan, hem konser hem de konferans tadında bir etkinliğin düzenlediğini söyledi. Muhteşem gece için Akbar’a teşekkürlerini sunan Celal Tezcan yakın bir zaman da tekrar kendisini ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Besteci ve Piyanist Anjelika Akbar ise Karadeniz’de ilk defa bir konser gerçekleştirdiğini dile getirerek Ordu’da bulunduğu için büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

1993 yılında Türk vatandaşı olmuştu

Kazakistan’da, müzisyen ve filozof bir baba ile yine müzisyen bir annenin çocuğu olarak 1969 yılında dünyaya gelen, henüz 2,5 yaşında nota öğrenin ve piyano çalabilen Akbar, 1993 yılında Türk vatandaşlığına geçti. Senfonik ve oda orkestrası, koro, piyano ve diğer enstrümanlar için birçok beste yapan Anjelika Akbar, Rusya, Fransa, Almanya, Baltık Cumhuriyetleri, Orta Asya, Hindistan, KKTC, Katar ve Türkiye’de sayısız konserler verdi.