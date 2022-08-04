Dünyaca ünlü Hollandalı komedyen Jandino Asporaat Türkiye’ye geliyor

Dünyaca ünlü Curacao asıllı Hollandalı komedyen Jandino Asporaat, 5 Ağustos’ta Side Antik Tiyatrosu’nda

Corendon Turizm Grubu çatısı altındaki tur operatörü, Airlines ve Incoming acentesinin birlikte organize ettiği etkinlikte sahne alacak.

Popüler stand-up komedyeni Jandino Asporaat, aktör, televizyon sunucusu, şarkıcı, yapımcı ve taklit sanatçısı unvanlarını taşıyor. Kısa süre önce son filmi “Bon Bini Holland” ile sinemaya 100 bin ziyaretçi çeken Asporaat, Altın Film ödülüne layık görüldü.

Corendon’la bir araya gelen Jandino Asporaat, hem Helenistik geleneğin hem de antik Roma mimarisinin izlerini taşıyan Side Antik Kenti’nin en kıymetli yapısı olarak adlandırılan Side Antik Tiyatrosu’nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün destekleriyle “Perspectief” adlı gösterisiyle sahne alacak.

40 yaşında tekrar baba olduğunu belirten Jandino Asporaat, bu durumun dünyaya bakış açısını değiştirdiğini aktardı. Asporaat, “Dünyadaki büyük sorunlara maalesef bir çözümüm yok ama bir anlığına da olsa üzüntüleri unutmak ve gülmek hepimizin ihtiyacı. ’Mükemmel’ insanlarla dolu bu dünyada, farklı bakış açılarına ihtiyacımız var” dedi.

Side Antik Tiyatrosu, Jandino’yu ve misafirlerini ağırlayacak

Side Antik Kenti’nde bulunan tarihi tiyatro, Antalya, Alanya ve Türk Rivierası’ndaki diğer sahil beldelerine arabayla yaklaşık bir saat uzaklıkta yer alıyor. Tarihi yapı, Roma döneminde gladyatör dövüşleri için arena, oyunlar ve performanslar için ise sahne olarak kullanıldı. Duvarlarında antik tiyatronun hakimi Dionysos’un hikayesinin anlatıldığı Side Antik Tiyatrosu, etkili atmosferi ve eşsiz enerjisiyle birlikte Jandino’yu ve misafirlerini 5 Ağustos’ta ağırlayacak. Gösteriyi izlemek isteyen turistler, kendi tur operatörlerinden veya incoming acentelerinden bilet satın alabilecekler. Corendon Tur Operatörü’nün web sitesinden de bilet temin edilebilen etkinlik Hollandaca dilinde yapılacak.