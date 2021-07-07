Dünyaca ünlü Ermeni duduk sanatçısı Civan Gasparyan hayatını kaybetti

Gasparyan'ın ölüm haberini kendisi ile aynı adı taşıyan torunu Civan Gasparyan JR, "Dünya bu gece hayal edilemez bir kayıp yaşadı" sözleriyle Facebook hesabından duyurdu.

1928 yılında Ermenistan'ın Solak kentinde Muşlu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Gasparyan, altı yaşında duduk çalmaya başladı. 1948'de Tatul Halk Müziği ve Dansları Topluluğu ve Erivan Filarmoni Orkestrası'nın solisti oldu.

UNESCO'nun dünya çapındaki yarışmalarında 1959, 1962, 1973 ve 1980 yıllarında dört madalyaya layık görüldü.

Gasparyan bugüne kadar aralarında Sting, Erkan Oğur, Hüseyin Alizade, Michael Brook, Brian May, Ludovico Einaudi, Brian Eno ve Hans Zimmer de dahil pek çok önemli müzisyenle birlikte çalıştı.

Gladyator filmi de dahil olmak üzere pek çok film müziğinde de Gasparyan imzası yer aldı.

Oslo'da 2010 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Ermenistan adına yarışan Eva Rivas'ın "Apricot Stone" (Kayısı Taşı) şarkısında duduk çalarak, Eurovision Şarkı Yarışması tarihinde performans sergileyen en yaşlı kişi oldu.

Ölümü müzik dünyasında ve Ermeni toplumunda büyük bir üzüntüye sebep olurken, Türkiye'deki yayıncısı Kalan Müzik, Twitter'da yaptığı paylaşımda Gasparyan'ın ölümünden duydukları üzüntüyü ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da, Twitter'daki paylaşımında "Ermeni Kültürü bugün büyük "duduk" ustasını kaybetti" diye yazdı.

Hayata veda eden Civan Gasparyan'ın hayata dair özeti:

"Çıplak geliyor, çıplak gidiyor insan bu dünyaya; zamanı gelince veriyorlar pasaportu eline!"

Hasan Cemal'in "1915: Ermeni Soykırımı" adlı kitabında, Civan Gasparyan'la buluşmayı da içeren bölüm (sayfa 123) şöyle:

Armen Gevorgyan'la Erivan buluşmamız daha sonra özellikle Ermeni Diasporası'nda dikkati çekecek, "Cemal Paşa'nın torunu, dedesini öldürenlerin torunuyla tanıştı, konuştu" haberi yayılacaktı.

Erivan'da Armen Gevorgyan'la buluştuğum günün gecesi Amberin Zaman'ın evinde tanıştığım ve duduk'unu gözlerim yaşlı dinlediğim Civan Gasparyan'ın sözleri kulağımdadır hâlâ:

"Çıplak geliyor, çıplak gidiyor insan bu dünyaya. Zamanı gelince veriyorlar pasaportu eline! Bundan kimse kurtulamıyor. Bu dünyada iyi ulus, kötü ulus yok. İyi insan, kötü insan var."

Civan Gasparyan'ın, büyük duduk virtüözünün yaşı 80, onun da kökleri Anadolu'ya, Muş'a uzanıyor. Yüreğinin üste koyuyor elini, "Burası olmazsa, ağızdan ses çıkmaz" diyor. Gece boyunca elinden buzlu viskisi düşmüyor. Bir ara kulağıma eğiliyor:

"İnsanın ne içtiği değil, kiminle içtiği önemlidir."

Sonra Sarı Gelin'i çalmaya başlıyor, önündeki sehpaya Hrant Dink'in fotoğrafını koyarak ve tuhaf bir hüzün yayılıyor etrafa, gözyaşlarıyla birlikte...