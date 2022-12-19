Dünyaca ünlü çocuk kanalı TV+’ta

Dijital içerik platformu TV+, çocuk kategorisine dünyaca ünlü çocuk kanalı Moonbug Kids ekledi.

Dijital içerik platformu TV+, yerli ve yabancı zengin içerik ve kanallarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Her yaştan kullanıcı tarafından izlenen platformda, çocuk kategorisine yeni bir kanal daha eklendi. Platformda yayın hayatına başlayan ‘Moonbug Kids’ çocuk kanalı ile dünya genelinde ilgiyle izlenen içerikler minik seyircilerle buluşacak.

Çocuk kanalı 10’a yükseldi

Platform, her yaşa uygun çocuk kanalı kategorisiyle de miniklere seçki sunuyor. DISNEY JUNIOR, NICKTOONS, DA VINCI, BABY TV, DUCK TV gibi kanalları çocuklarla buluşturan platformun, Moonbug ile yaptığı anlaşma sonrası toplam çocuk kanalı sayısı 10’a yükseldi. TV+, sunduğu çocuk kanalı sayısını 2023 yılında da artırmayı hedefliyor.

Dünyaca ünlü çocuk eğlence içerikleri TV+’ta

Maşa ile Koca Ayı, Konuşan Kedi Tom ve Arkadaşları, Kaplan Daniel, Oscar Çöllerde, Paw Patrol ve Garfield gibi çocuklar tarafından sevilen içerikleri bünyesinde bulunduran TV+, Moonbug Kids çocuk kanalı ve içeriklerini de platforma dahil ederek eğlenceli bir dünya vadediyor.