Dünyaca ünlü Bangladeş mangosu Ankara’da

Tropikal meyvelerden ve dünyada en çok tüketilen meyvelerden biri olan Bangladeş mangosu Ankara’da düzenlenen Mango Haftası ile ziyaretçilerine sunuluyor.

Etkinliğin tanıtım toplantısında konuşan Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, mangonun ‘meyvelerin kralı’ olarak adlandırıldığını ve modern bahçecilik yöntemleri sayesinde Bangladeş’te çok iyi geliştiğini söyledi.

Bangladeş’in her yerinde yaygın bir şekilde yetiştiğini ve sayısız çeşidi olduğunun altını çizen Mannan, mangonun sağlıklı kilo kontrolünde büyük bir potansiyel sergilediğini ve yağ hücrelerini baskılayabildiğini kaydetti.

Mannan, geçen yıl ihracatta rekor kırıldığını ve 980 ton mangonun yurtdışına gönderildiğinin altını çizdi.

Ayrıca Büyükelçi Mannan, Ankara’da 3 gün boyunca devam edecek olan Mango Haftası etkinliğinin Türkiye ve Bangladeş vatandaşları arasında dostluğun pekiştirilmesine fayda sağlayacağını söyledi.