Dünya turizminin en iyi iki kırsal destinasyonu Türkiye’de

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Türkiye’den iki kırsal turizm destinasyonunu ödüle layık gördü.

Turizmi kırsal kalkınma, dönüşüm ve toplum refahı için pozitif bir güç haline getirme hedefiyle 2021 yılında "En İyi Turizm Köyleri Girişimi" başlatan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Türkiye’den iki kırsal turizm destinasyonunu ödüle layık gördü.

Nevşehir’in Mustafapaşa köyü ile Sakarya’nın Taraklı ilçeleri, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün 24. Genel Kurulu’nda ödül aldı. Mustafapaşa ile Taraklı 75 ülkenin 175 başvurusu içerisinden ödüle layık görülen destinasyonlar arasına girmeyi başardı. Yarışmada 32 ülkeden, toplam 44 kırsal turizm destinasyonu ayırt edici doğal ve kültürel özellikleri, korunmuş geleneksel yaşam tarzı ile sürdürülebilir ve kapsayıcı kırsal ekonomik faaliyetlere ilişkin kapasiteleri neticesinde bu unvanı taşımaya uygun bulundu. BMDTÖ 24. Genel Kurulu’nda Türkiye’yi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un başkanlık ettiği heyet temsil etti. Bakan Yardımcısı Yavuz’un heyetinde Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu ile Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı yer aldı.

Adaylık süreci

Kültür ve Turizm Bakanlığının değerlendirmeleri neticesinde 2021 yılı için iletilen başvurular arasında bulunan Nevşehir Mustafapaşa ve Sakarya Taraklı destinasyonları bağımsız ve uluslararası bir değerlendirme kurulunun titiz çalışmaları neticesinde söz konusu ödülü almaya hak kazandı.

Üye devletler en fazla 15 bin nüfuslu, tarım, ormancılık, hayvancılık ve balıkçılık gibi geleneksel faaliyetlerin yürütüldüğü, geleneksel yaşam tarzını ve değerlerini sürdüren ve bu yönde turizm vizyonuna sahip gelişmekte olan en fazla 3 adet destinasyon ile başvuruda bulundu.

Değerlendirme sürecinde kültürel ve doğal kaynaklar, kültürel kaynakların tanıtımı ve korunması, ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, turizm potansiyeli ve kalkınma ile değer zinciri entegrasyonu, yönetişim ve turizmin önceliklendirilmesi, altyapı, sağlık ve güvenlik başlıkları dikkate alındı.