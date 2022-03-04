Dünya Tiyatro Günü için bilet kampanyası Zorlu'dan geldi

Zorlu PSM, sahne tozunu seven herkesi tek bir bilette buluşturuyor ve 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde en sevilen performansları sevdiklerinizle izleyebilmeniz için bir bilet alana bir bilet bedava kampanyası başlatıyor!

Şehirde Kimse Yokken

Zorlu PSM, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne özel, sahnenin büyülü dünyasını sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz ve tiyatrosever dostlarınıza bilet hediye edebileceğiniz yepyeni bir kampanya ile tüm tiyatroseverleri tiyatro oyunlarına davet ediyor.

On Kişiydiler

Zorlu PSM, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde birbirinden güzel etkinliklerde geçerli bir bilet alana bir bilet bedava kampanyasıyla tüm tiyatroseverleri Zorlu PSM’de buluşturuyor. Kampanya Mart ayı boyunca geçerli olacak 27 Mart günü saat 23:59’a kadar geçerli olacak olan 1+1 bilet kampanyası dahilindeki seçili etkinliklerse şu şekilde:

Damdaki Kemancı

4 & 5 Mart

Şehirde Kimse Yokken

7 & 13 & 14 & 28 Mart

Kum Zambakları

13 & 14 & 27 & 28 Mart

Pencere

8 Mart

Kral Lear:

9 Mart

Sır

11 Mart & 1 Nisan

On Kişiydiler

12 Mart

Aşk Geçmişim

9 & 22 Mart

Cimri

27 Nisan

Zorlu PSM 27 Mart Dünya Tiyatro Günü 1+1 kampanyasının biletleri passo.com.tr’de satışta.