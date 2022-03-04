Dünya Tiyatro Günü için bilet kampanyası Zorlu'dan geldi
Zorlu PSM, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde en sevilen performansları sevdiklerinizle izleyebilmeniz için bir bilet alana bir bilet bedava kampanyası başlatıyor!
Zorlu PSM, sahne tozunu seven herkesi tek bir bilette buluşturuyor ve 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde en sevilen performansları sevdiklerinizle izleyebilmeniz için bir bilet alana bir bilet bedava kampanyası başlatıyor!
Şehirde Kimse Yokken
Zorlu PSM, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne özel, sahnenin büyülü dünyasını sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz ve tiyatrosever dostlarınıza bilet hediye edebileceğiniz yepyeni bir kampanya ile tüm tiyatroseverleri tiyatro oyunlarına davet ediyor.
On Kişiydiler
Zorlu PSM, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde birbirinden güzel etkinliklerde geçerli bir bilet alana bir bilet bedava kampanyasıyla tüm tiyatroseverleri Zorlu PSM’de buluşturuyor. Kampanya Mart ayı boyunca geçerli olacak 27 Mart günü saat 23:59’a kadar geçerli olacak olan 1+1 bilet kampanyası dahilindeki seçili etkinliklerse şu şekilde:
Damdaki Kemancı
4 & 5 Mart
Şehirde Kimse Yokken
7 & 13 & 14 & 28 Mart
Kum Zambakları
13 & 14 & 27 & 28 Mart
Pencere
8 Mart
Kral Lear:
9 Mart
Sır
11 Mart & 1 Nisan
On Kişiydiler
12 Mart
Aşk Geçmişim
9 & 22 Mart
Cimri
27 Nisan
Zorlu PSM 27 Mart Dünya Tiyatro Günü 1+1 kampanyasının biletleri passo.com.tr’de satışta.