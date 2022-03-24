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Dünya Su Günü’ne özel gösterim

Danimarka Kraliyeti Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Danny Annan ve Grundfos tarafından Dünya Su Günü’ne özel belgesel gösterimi Danimarka Büyükelçilik Rezidansında gerçekleştirildi.

Kültür Sanat 24.03.2022, 10:58
Dünya Su Günü’ne özel gösterim

Danimarka Kraliyeti Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Danny Annan ve Grundfos tarafından Dünya Su Günü’ne özel belgesel gösterimi Danimarka Büyükelçilik Rezidansında gerçekleştirildi.

İklim krizi konusunda farkındalık oluşturma, daha fazla insanın güvenli ve temiz suya erişimini sağlama ve değerli su kaynaklarımızı koruma misyonuyla kurulan Grundfos Vakfı’nın desteğiyle hazırlanan belgesel film projesi Into Dust’ın gösterimi, Dünya Su Gününe özel olarak gerçekleştirildi. 22 Mart Günü Danimarka Büyükelçilik Rezidansında gerçekleşen gösterime bürokrasi, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden önemli isimler katıldı.

Pakistan’daki Karaçi şehrinin yoksul topluluklarına temiz ve güvenli su sağlamak için her şeyini feda eden Perween Rahman’ın sıra dışı hikayesini anlatan bir drama-belgesel olan INTO DUST’ın yönetmenliğini Akademi ödüllü Orlando Von Einsiedel üstlendi.

Dünya Su Gününe özel gösterimi gerçekleştirilen belgesel film INTO DUST’ın günün önemini vurgulamaya büyük katkı sağladığını belirten Danimarka Kraliyeti Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Danny Annan sözlerine şu şekilde devam etti: “Bugün Grundfos ile birlikte Dünya Su Günü’nü kutluyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü nüfus artışı, aşırı tüketim ve iklim değişikliği nedeniyle suyun giderek daha fazla korkutan bir kaynak haline geldiğini hepimiz görüyoruz. Birleşmiş Milletler, 2030 yılına kadar dünya su tüketimin yüzde 30 artacağını ön görüyor. Tüm dünyanın su krizi tehlikesiyle karşı karşıya olduğu günümüzde suyu korumak ve onu daha verimli kullanmak çok daha önemli bir hal alıyor. Mevcut koşullarda bile Türkiye su stresi yaşayan bir ülke. Yaşanacak krizlere engel olmak için önlemlerimizi almamız gerekiyor. Bu durumun çözümü için ise farkındalık ve teknik çözümler gerekiyor. Bu zorlukların birçoğu, daha iyi entegre su yönetimleri ile önlenebilir. Sürdürülebilir Kalkına Amacı 6: Herkes için temiz suya erişim ve sanitasyon noktasında Grundfos kilit bir rol üstleniyor. Birazdan izleyeceğimiz gerçek bir hikayeye dayanan INTO DUST ise su haklarını korumak için yorulmadan çalışan ve şehrinin kaderini değiştiren bir kadının hikayesini anlatıyor. Tüm dünyayı su krizi beklerken, su krizi ile karşılasan insanların mücadelesini gözler önüne seren bu film bizlere önemli dersler veriyor.”

Su krizi kapıda

Tüm dünyayı bekleyen büyük bir su krizi ile karşı karşıya kaldığımızın ve Türkiye’nin de bu krizi yaşama riski taşıyan ülkelerden bir tanesi olduğunun altını çizen Grundfos Endüstri Grubu IMEA Bölge Direktörü Burak Gürkan ise “Into Dust küresel su krizinin arka planında mücadeleci bir kadının suya ulaşmak için verdiği eşsiz çabayı anlatıyor. Pakistan´da halkın suya erişim hakkını korumak için yorulmadan çalışan Aktivist Perween Rahman’ın gerçek hikayesi, suyumuz tükenmeye başladığında neler yaşanabileceğini çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Biz de film aracılığıyla, tüm dünyada değerli su kaynaklarımızı korumak ve küresel iklim sorunları üzerinde olumlu, kalıcı bir etki sağlamak için farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Gerçek hikayeler iklim krizini gözler önüne seriyor

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden Temiz Suya Erişim ve İklim Değişiminin Önlenmesi başlıklarının global temsilcisi olarak kırsal bölgelerde, mülteci kamplarında ve dünyanın yoksul bölgelerinde, insanların temiz ve güvenli içme suyuna erişmeleri için çaba gösterdiklerini belirten Grundfos Endüstri Grubu IMEA Bölge Direktörü Burak Gürkan; “Gelişmiş ülkelerde de C40 ve Stockholm Uluslararası Su Enstitüsü’yle gerçekleştirdiğimiz ortaklıklar sayesinde küresel su topluluğu içindeki bilgi paylaşımını ve en iyi uygulamaları geliştirmeyi amaçlıyoruz. Dünya Su Günü vesilesiyle bugün burada olmamızın sebebi, Türkiye’de karar verici ve kanaat önderi konumunda olan sizlere ilham verici bir hikaye anlatmak ve bu gündemi ülkemizde sıcak tutmak için desteğinizi almak. Siz yöneticiler, karar vericiler, akademisyenler ve bizler hep beraber çalışırsak bu hikayeleri mutlu sonlarla bitirebileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle Perween’in hikayesini de hep beraber izlemek ve su sorunlarının hepimizi nasıl etkilediğini ve bunların üstesinden birlikte nasıl gelebileceğimizi tartışmak istedik. Hiçbir şirket, hiçbir politikacı ve hiçbir kuruluş bu sorunları tek başına çözemez! Ancak birlikte yapabileceğimiz çok şey var ve iyi haber, çözümler zaten mevcut! Hepinize katıldığınız için tekrar teşekkür ediyor ve iyi seyirler diliyorum” diye konuştu.

Grundfos Vakfı’nın dünya çapında gerçekleştirdiği saha çalışmalarından edindiği deneyime dayanarak, bir “değişim ve farkındalık projesi” olarak hayata geçirdiği INTO DUST, gerçek bir hayat hikayesini anlatıyor. Pakistan’ın Karaçi şehrinde geçen INTO DUST, adaletsizlikle mücadele ederek, toplumunun güvenli içme suyu hakkı için her şeyini feda eden bir kadın olan sosyal aktivist Perween Rahman’ın hayat hikayesini ve ablasının adaleti için savaşan kardeşi Aquila İsmail’i anlatıyor. Drama belgesel olan filmde, “Bir şehrin suyu çalınırsa, buna kim dur diyecek? Bir şehirden su çalındığında, kim ayağa kalkıp savaşacak?” sorusunun cevabı aranıyor.

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