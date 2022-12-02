Dünya Bebekleri Sergisi'nde son günler!

Rahmi M. Koç Müzesi oyuncak bebeklerin antik çağdan bugüne uzanan hikayesini anlatan "Dünya Bebekleri" sergisiyle izleyiciyle buluşuyor. Bebeklerin farklı dönemlerdeki kullanım amaçlarını ve yüzyıllar içinde bebek sanayisinin geçirdiği büyük dönüşümü gözler önüne seren sergi, hem el yapımı hem sanayi ürünü bebeklerle çok özel bir seçki sunuyor.

Eylül 2021'den bu yana 80 ülkeden iki bin 500 bebeği bir arada sunan sergi, henüz ziyaret edemeyenler ve yeniden görmek isteyenler için aralık ayının sonuna kadar açık kalmaya devam edecek. Antik çağlardan 21. yüzyıla kadar insanın kendi benzeri olarak biçimlendirdiği, inanç ve kültür objesi, aynı zamanda da çocukların oyuncağı bebekler birer sosyolojik unsur, sanat yapıtı ve seri üretim ile birlikte de oyuncak endüstrisinin önemli bir kolu.

Müzenin kurucusu Rahmi M. Koç'un öncülük ettiği, üç yıla yayılan kapsamlı ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçirilen "Dünya Bebekleri" sergisi, hem bebeklerin tarih öncesinden bu yana kullanım amaçlarını anlatıyor; hem de yüzyıllar içinde bebek sanayisinin geçirdiği büyük dönüşümü ziyaretçilerin deneyimine açıyor. Batı'da, Orta Çağ'da cadılıkla ilgili kullanılan balmumu bebekler varken, Rönesans ile birlikte soylu kadınların moda merakı için yapılan; süslü, dantelli elbiseleri olan ahşap bebekler ortaya çıkıyor.

Farklı coğrafyaların yerel halklarının geleneksel yöntemlerle elde ürettiği bebekler, sanayi devrimiyle birlikte yerini büyük fabrikalarda porselen ve plastikten seri üretilen, daha ucuza mal edilen bebeklere bırakıyor. "Dünya Bebekleri" sergisinde 18. yüzyılın başlarına tarihlenen İngiliz üretimi, el yapımı, tamamen ahşaptan ve eklemli olarak yapılmış bebekten çocuk oyuncağı olmasının ötesinde, meraklı yetişkinler için değerli bir koleksiyon parçası olan Barbie'lere, her yörenin kendi giyim kuşam ve geleneklerini temsil eden folklorik bebeklerden Budizm inancını benimseyen Japonya ve Çin'de yüzyıllardır popülerliğini koruyan hacıyatmaz şeklindeki Daruma bebeklere kadar çok çeşitli objeler görmek mümkün.