Yenimahalle Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne özel konser etkinliği düzenledi. Binlerce vatandaşın katıldığı konserde sevilen sanatçı Onur Akın, beğenilen şarkı ve türkülerini Beştepeler Mahallesi sakinleri için seslendirdi.

Dünya Barış Günü konserine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda başkent sakini katıldı.

Yenimahalle Belediyesi Çocuk Korosu’nun mini konseri ile başlayan Dünya Barış Günü etkinliğinde, ünlü sanatçı Onur Akın sevilen şarkılarını vatandaşların coşkulu katılımı ile seslendirdi. Asi ve mavi, yağmur yüreklim, bana bir gül ver, seviyorum seni, gaybana geceler ve İstanbul gibi unutulmaz eserlerini seslendiren Özgün Müziğin beğenilen sesi Onur Akın, konserin kapanışını İzmir Marşı ile yaptı.

Başkan Yaşar barış güvercciniuçurdu

Beştepeler Mahallesi sakinlerine seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Dünyada barışı sağlamadığımız, insan haklarını ve demokrasiyi korumadığımız müddetçe savaşları bitiremeyiz. Dünya Barış Günü vesilesiyle şarkılarıyla barışın ve sevginin sembol ismi olan değerli sanatçımız Onur Akın’ı sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyorum. Yenimahalle’de sanata büyük önem veriyoruz. Sanatın dili barış, sevgi, kardeşliktir. Bir ülkede sanat ne kadar güçlü ise o ülkede kardeşlik ve barış ortamı da o kadar güçlü olur. Göreve geldiğimiz günden bu yana Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de, barışı ve sevgiyi egemen kılmak için çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yaptığı gibi ilçemizde sanata ve kültüre sahip çıkıyoruz” diyerek konuşmasının ardından Onur Akın ile birlikte barış güvercini uçurdu.

Akın, “Savaşı aşmanın yolu sevgiden geçiyor”

Pandemi nedeniyle verilen uzun bir aradan sonra Yenimahalle sakinleri ile kendisini buluşturduğu için Başkan Yaşar’a teşekkür eden Onur Akın, “Dünya’da savaşı aşmanın yolu barış ve sevgiden geçiyor. Böylesine anlamlı bir günde Yenimahalle halkıyla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Barışın egemen olması için bize yol gösterecek çok önemli insanlara ihtiyacımız var. Fethi Başkan da onlardan bir tanesidir” dedi.