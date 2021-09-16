Dündar, Kaymakam Partal’ı Fetih Müzesi’nde ağırladı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal’ı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ağırladı. Başkan Dündar ile birlikte müzeyi gezen Kaymakam Partal, “Hakikaten, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş büyük bir eser. Başkanımıza ve bu eserde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan kararname ile Osmangazi Kaymakamlığı’na tayin olan Ali Partal, kendisini makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini sunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a iade-i ziyarette bulundu. Başkan Mustafa Dündar tarafından, Bursa’nın fetih gününün canlandırıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ağırlanan Kaymakam Ali Partal, Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan dünyanın en büyük tam panoramik müzesine hayran kaldı. Mustafa Dündar ile birlikte müzeyi gezerek bilgi alan Ali Partal, “Başkanımıza iade-i ziyarette bulunmak istedim, kendileri de bizi müzede ağırladı. İlk kez ziyaret ettiğim müze hakikaten çok güzel olmuş. İnsanı Bursa’nın fethi olan 6 Nisan 1326 tarihine götürüyor. Çok iyi canlandırılmış, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş büyük bir eser ortaya çıkmış. Başta başkanımız olmak üzere, burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık” dedi.

Müzenin, kubbe bölümüne çıktığı o ilk ândaki hislerini de paylaşan Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, “Giriş bölümündeki eserlerden sonra çıktığımız kubbe, insanı bir ânda 695 yıl öncesine götürüyor. Hakikaten çok etkileyici. Resme bakarken, ecdadımızın bu topraklara ilk girişlerini hatırladık. O heyecanı hissettik” diye konuştu.

Başkan Mustafa Dündar da Kaymakam Ali Partal’a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Dündar, Osmangazi Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdiği Partal’a Orhan Gazi’nin miğferinin replikasını hediye etti.