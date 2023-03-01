’Düğmeli evleri’yle öne çıkan Ormana’da çevre düzenlemesinin ikinci etabı tamamlandı

’Düğmeli evleri’yle öne çıkan Antalya’nın Ormana Mahallesi’nde, Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) "Ormana Mahallesi Çevre Düzenlemesi Projesi" ikinci etap çalışmaları tamamlandı.

Antalya’nın İbradı ilçesine bağlı Ormana Mahallesi, son dönemde yapılan yatırımlarla alternatif turizminin göz bebeği oldu. Düğme evleriyle öne çıkan Ormana’da, Antalya Valiliği tarafından yapılan çalışmaların bir yenisi daha tamamlanarak turizme kazandırıldı.

Bakan Ersoy’un babasının bıraktığı 500 bin dolar bağışlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 4 yıl önce hayatını kaybeden babası Ali Haydar Ersoy’un memleketi Antalya’nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi’nde, kendi adına faydalı bir tesis yapımı için vasiyet ettiği 500 bin dolar, çocukları tarafından ’Ormana Mahallesi Çevre Düzenlemesi Projesi’ çerçevesinde Antalya Valiliğine verildi.

Projeye 2019 yılında başlandı. Birinci etap çalışması merhum Ali Haydar Ersoy’un vasiyeti üzerine bıraktığı para ile tamamlandı. İlk etabın vatandaşlarca olumlu karşılanmasının ardından, ikinci etap için Antalya Valiliği bölgede inceleme yaptı ve yapım tekniği nedeniyle ’düğmeli’ olarak anılan tarihi 40 evi yenilemek için çalışma başlatıldı. Taşınmazlar bölge mimarisine uygun konservasyon işlemi gerçekleştirildi. Bu çerçevede yürüme yolları ve altyapı sistemleri de yenilendi. Ormana Mahallesi’ndeki düğmeli evlerin cumbaları ve diğer yapıların rengini, dokusunu, kimliğini korumak için bir bilimsel çalışma yapıldı. Ormana’nın tarihi ve kültürel kimliğinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflendi.

300 yıllık geçmişten geliyor

Antalya’nın İbradı ve Akseki ilçelerinde geleneksel Osmanlı mimarisini yansıtan ve 300 yıllık geçmişe sahip düğmeli evlerin adı, mimarisinden geliyor. Sedir katran ağacından kesilen ahşap, birbirinin içine kenetlenecek şekilde iskelet olarak kullanılıyor. Binaya yığılan taşlarda harç ve çimento kullanılmıyor. İskeletin dışarıda kalan kısımları da düğme gibi gözüktüğü için adına düğmeli (pişduvan) evler deniyor.

"Antalya’nın Safranbolu’su"

Ormana Mahalle Muhtarı Fikret Canbaş, "Ormana’mızda birinci etap çalışmalarının ardından, ikinci etap çalışmalarda evlerin çatılarının tadilatları ile düğmeli evlerin cumbalarının temizlik ve bakımları yapıldı. Sokak düzenleme ve güzelleştirmeleri tamamlandı. Üçüncü ve dördüncü etap çalışmaları yine Antalya Valiliğince devam edecek" dedi.

Ormana’nın Antalya’nın Safranbolu’su olduğunu söyleyen Canbaş, "Ormana’mız Antalya’nın bir Safranbolu’su olarak turizme hizmet veriyor. Yakınımızda bulunan Altınbeşik Mağarası, Eynif Ovası’ndaki yılkı atları ve düğmeli evlerimiz ile her geçen gün yerli ve yabancı turistlerimiz artmaktadır. Ormana’da bulunan butik otellerimizde yerli ve yabancı misafirleri ağırlıyoruz. Her geçen yıl ziyaretçi sayımız artıyor" şeklinde konuştu.