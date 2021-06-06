DÜ’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler Zerzevan Kalesini ziyaret etti

Dicle Üniversitesinde öğrenim gören farklı ülkelerin vatandaşları, tarihi Zerzevan Kalesini ziyaret etti.

Dicle Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası lisans ve lisansüstü öğrencileri Zerzevan Kalesinde bir araya geldi. Zerzevan Kalesi kazı başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun ve kazı ekibinin rehberliğinde askeri yerleşimin tarihi, yürütülen arkeolojik kazılar ve bölgenin tarihi hakkında bilgi alan öğrencilere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Turan, Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Doç. Dr. Faruk Gökçe, Türk Dili Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Aslan, Erasmus Koordinatörlüğü ve TÖMER’de görevli öğretim görevlileri eşlik etti.

Pakistan, Senegal, Nijerya, Fas, Filistin, Yemen, Somali, Ürdün, Suriye gibi ülkelerden gelerek Dicle Üniversitesinde öğrenimlerini sürdüren tam zamanlı ve Erasmus değişim öğrencileri, etkinliğe katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. İlerleyen günlerde şehrin ve bölgenin diğer tarihi ve kültürel mekanlarını da yerinde görmeyi dilediklerini ifade eden öğrenciler, programı düzenleyen Dicle Üniversitesi yetkililerine teşekkür etti.