Dubai’deki ’Gelecek Müzesi’nin tanıtım videosu yayınlandı

Dubai’de ’Gelecek Müzesi’nin bir uzay gemisinin müzeye iniş yaptığı anların yer aldığı tanıtım videosu yayınlandı.

Dubai’de 22 Şubat’ta açılması beklenen ’Gelecek Müzesi’nin tanıtım videosu yayınlandı. Bir uzay gemisinin müzeye indiği anlara ait görüntülerin yer aldığı video büyük heyecan uyandırdı. Yetkililer, müzeyi gezmenin 2 ile 3 saat sürdüğünü ve müzeye gelen ziyaretçilerin istedikleri kadar kalabileceğini dile getirdi. Gelecek Müzesi tarafından yapılan açıklamada, müzenin ziyaretçilerini 2971 yılına yolculuğa çıkardığı ve uzay kaynaklarının geliştirilmesi, ekosistemler ve biyomühendislik gibi konularda geleceğin nasıl olabileceğine dair senaryoların müzede yer aldığı belirtildi.