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Dubai’deki Expo 2020’de ışık gösterileri hayran bırakıyor

Duba’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Expo-2020 Fuarı’nda gerçekleştirilen ışık gösterileri izleyenleri hayran bırakıyor.

Kültür Sanat 08.10.2021, 10:07
Dubai’deki Expo 2020’de ışık gösterileri hayran bırakıyor

Duba’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Expo-2020 Fuarı’nda gerçekleştirilen ışık gösterileri izleyenleri hayran bırakıyor.

Uluslararası Expo-2020 Fuarı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde geçtiğimiz günlerde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 31 Mart’a kadar devam edecek olan fuara en az 190 ülke katılıyor. Renkli görüntülere sahne olan fuarda Çin’e ait stantlarda ışık gösterileri büyük ilgi topluyor. Işık gösterisi, fuardaki tek insansız hava aracı performans ekibi tarafından gerçekleştiriliyor.

Fuarda görev yapan Guo Jinyuan, ışık gösterisinin büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, "Her gün 20.00’de Çin pavyonundaki ışıklar ve ekranlarla birlikte pavyonun üzerinde bir ışık gösterisi düzenleyeceğiz. Bu insanları etkileyen bir gösteri” dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Expo 2020 Dubai, "Zihinleri Birleştirme, Geleceği Oluşturma" temasıyla 1 Ekim’de kapılarını açmıştı.

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