Droncu sınıf öğretmeninin çektiği eşsiz görüntüler hayran bıraktı

Elazığlı Sınıf Öğretmeni Orhan Badur, aldığı dron ile şimdiye kadar gezdiği 50 ilin tarihi ve turistik yerlerini çekti. Öğretmen Badur, buralarda havadan çektiği fotoğraf ve videolarla illerin tanıtımına katkı sunarken, eşsiz görüntüleri ise hayran bıraktı.

Konya’da 8 yıldır Sınıf Öğretmeni olan Orhan Badur (30) yaklaşık 5 yıl önce tarihi ve doğal alanları çektiği fotoğraf merakı, zamanla hobisi oldu. Tatil ve izinli günlerinde şehir şehir gezen Öğretmen Badur, buraların video ve fotoğraflarını çekerek ölümsüzleştirmeye başladı. Şimdiye kadar yaklaşık 50 ili gezen Badur, aldığı dron ile tarihi ve turistik yerleri havadan çekerek buraların tanıtımına katkı sunuyor. Yılın dört mevsiminde Batman’da Hasankeyf, İzmir’de Ekmeksiz Plajı ve Kalem Adası, Şırnak’ta Kato Dağı, Şanlıurfa’da Halfeti gibi birçok kültürel alanın eşsiz görüntülerini dron ile havadan görüntüleyen öğretmen Badur hedefi ise 81 ili gezmek.

“Şu ana kadar 50’ye kadar şehir gezdim”

Yaklaşık 5 senedir Türkiye’yi gezdiğini hatırlatan Orhan Badur, “ 8 senedir sınıf öğretmeniyim. Şu ana kadar 50’ye kadar şehir gezdim. Bu şehirlerdeki tarihi ve doğal alanları gezerken fotoğraf merakım oluştu. Fotoğraf çeke çeke ve fotoğraf çekenleri izleye izleye farklı bir noktaya doğru ilerledim. Bu bende kendimi geliştirme hissi oluşturdu. 2 sene önce de dron sahibi oldum. Bu benim için çok farklı bir histi. Ondan sonra gezerken acaba burayı yukarıdan bakarsak nasıl olur diye daha farklı bir bakış açısıyla değerlendirdim” dedi.

Dron ile gittiği yerlerin turistik yerlerini çektiğini belirten Öğretmen Badur, “İzinler aldık ve Silvan’ı çekmeyle başladık ve yavaş yavaş tecrübe edinmeye başladım. Ardından gezdiğim şehirlerde de yine aynı şekilde kendi çapımda videolar ve fotoğraflar çıkartmaya çalıştım. Sıfırdan başladım. Gerek dronu uçurma olsun gerekse video ve fotoğrafları işleme konusunda sıfırdan başladım. Belli başlı platformlardan ve kendi çapımda eğitimlerle de bu şekilde çektiklerimi işliyorum. Bugünkü durağım da Elazığ ve buranın bende ayrı bir yeri var. Elazığ’ımızın en güzel turistik yerlerinden biri olan Harput’tayım. Buranın da video ve fotoğraflarını çekip ülkemize tanıtmaya çalışacağız” diye konuştu.