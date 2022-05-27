Dr. Rasim Koç, 27 Mayıs’ı çarpıcı belgelerle anlattı

Dr. Rasim Koç’un keşfettiği 27 Mayıs belge ve fotoğrafları, darbeyle ilgili planları gözler önüne serdi. O belgelerden bazıları, ihtilal hazırlıklarının çok önce yapıldığını ispatladı.

Türkiye demokrasi tarihinin belki de en büyük lekesi olan 27 Mayıs Darbesi’nin ardından, bugün tam 62 sene geçti. Başvekil Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla neticelenen ihtilalin karanlık günleri aydınlanmaya devam ediyor. Dr. Rasim Koç tarafından ortaya çıkarılan belge ve fotoğraflar; dönemin insanlık dışı tablosunu, kirli propagandalarını ve hikayelerini daha net şekilde ortaya koydu.

Yıllardır akademik olarak 27 Mayıs’ı araştıran Dr. Rasim Koç, arşiv ve sahafları dolaşıp darbenin şahitleriyle konuşarak onlarca yeni fotoğraf ve belge keşfetti. Dr. Koç, bunlardan bir kısmını Lale Yayıncılık etiketiyle neşredilen “Günah Adası Yassıada” adlı kitabında ortaya koydu. Türkiye Gazetesi’nin sorularını cevaplayan Dr. Koç, bilinmeyen bazı belge ve fotoğrafları da gazete okurlarıyla paylaştı.

27 Mayıs Darbesi’nin nelere mâl olduğunun tam olarak gün yüzüne çıkarılması gerektiğini belirten Koç “27 Mayıs, demokrasiyi, devleti ve ekonomik hayatı etkilemiş, cumhuriyet tarihinin ilk darbesidir. Böylece kötü bir gelenek de oluşmuştur. Bu gelenek, demokrasinin ve sağ düşüncenin gelişimini de engellemiştir” diye konuştu.

“Kitapta Yassıada’da yapılacak her şey yer alıyor”

Dr. Rasim Koç, 1957-58’deki “9 Subay Olayı”nda darbe oluşumu içerisindeki subayların beraat ettikten sonra 27 Mayıs’ı planladıklarını belirtti. 1958 yılında hazırlanan ve koleksiyonunda yer alan Yassıada Planının da bunu ispat ettiğini, Demokrat Partililerin nasıl mahkûm edileceğinin iki sene önce belli olduğunu anlattı. Dr. Rasim Koç, Dolmabahçe İrtibat Bürosunun 1960 yılının Ağustos ayında hazırladığı "Ada Planı" isimli hizmet içi kitapta da bu haritanın yer aldığını kaydederek "Kitapta Yassıada’da yapılacak her şey yer alıyor. Adaya giden gemilerde istihbarat personelinin yolcuları nasıl dinleyeceği, askerlerin neler yapacağı, nasıl fotoğraf çekileceği gibi şeyler bu eserde yazılmış" dedi.

500’e yakın vesika ve fotoğraftan oluşan 27 Mayıs koleksiyonuna sahip olan Koç, bunun ortaya çıkış hikâyesini şöyle anlattı:

“Akademik olarak darbe dönemine bir ilgim vardı. 27 Mayıs’ta Yassıada’da görev yapmış bir subayı tanıma fırsatım oldu. Sonrasında onun bahsettiği başka isimlere ulaştım. Kendi ailemde de Demokrat Parti’de siyaset yapmış isimler vardı. Koleksiyondakilerin bazılarını bu isimlerden, bazılarını da sahaflardan elde ettim. Kimi asker yakınları ellerindeki belgeleri bahçelerine gömmüştü. Benim koleksiyonum arasında onlardan da var.”

“Bütün belgeler tek bir noktada toplanmış”

İhtilalcilerin, 27 Mayıs döneminde fotoğraf, afiş ve karikatürlerle büyük bir propaganda yaptığını belirten Koç “Yassıada’daki bütün belgeler tek bir noktada toplanmış. O da İstanbul’da Beşiktaş Deniz Müzesinin bulunduğu yerdeki Millî Birlik Komitesi Dolmabahçe İrtibat Bürosuydu. Oradan verilen emirlerle karikatürler çiziliyor, Yassıada’da çekilen fotoğraflarla propaganda yapılıyordu. Ayrıca fotoğraflar yabancı basına da parayla satılıyordu. Bu gelirlerle Konya’da imam hatip lisesi açılmıştı. Yani ‘Aslında biz dine saygılıyız’ diye propaganda yapıldı” şeklinde konuştu. Koç “Ne kadar ironik bir durum ki Dolmabahçe İrtibat Bürosundaki subaylar oradan ayrılırken, Deniz Müzesinin arşivini de talan ettiler. Deniz Müzesinin kuruluş tezkeresini bile almışlar. O belge elime geçti; yakında müzenin komutanına teslim edeceğim” dedi.