Down sendromlu halay ekibi hem coştu hem coşturdu

Dünya Down Sendromlular Günü öncesinde Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinlikte, down sendromlu gençlerden oluşan halay ekibi hem coştu hem coşturdu.

Down Sendromlular Günü öncesinde Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Sosyal Yaşam Merkezi Koordinatörü Bahattin Tüz, down sendromlu gençler ve aileler katıldı. Resim, boyama ve çeşitli etkinliklerin ardından down sendromlu gençlerden oluşan folklor ekibi sahne aldı. Yöresel müzikler eşliğinde halaylar çeken down sendromlu folklor ekibi, halaydaki figürleriyle profesyonel ekiplere taş çıkarttı. Hem eğlenen hem de eğlendiren down sendromlu gençlere, Belediye Başkanı Erdal Arıkan da eşlik etti.

Burada konuşan Başkan Arıkan, ’’Çocuklarımız ve ailelerimiz ile birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyduk. Engelsiz Yaşam Merkezimiz bu anlamda çok önemli bir ortam sunuyor. Bizde bundan sonra down sendromlu kardeşlerimiz başta olmak üzere bütün engelli kardeşlerimize bu tesisi en iyi şekilde sunacağız. Bütün çalışmaları onların kendi isteği doğrultusunda hazırlayacağız. İnşallah bu tür etkinliklerimizi daha fazla ve sık bir şekilde yapıp kardeşlerimize keyifli bir ortamı sunmuş olacağız. Günlerini kutluyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’