Dört yerel gazetenin 58 yıllık arşivlerinden "Yıl Yıl Özalp ve Van Gazetesi” sergisi

Van’ın Özalp Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından 1.5 aylık çalışma sonucu dört yerel gazetenin 58 yıllık arşivlerini tarayıp "Van Tarihi Dijitalleştiriliyor" isimli sergi açıldı.

Özalp Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerince hazırlanan "Van Tarihi Dijitalleştiriliyor" projesi çerçevesinde kentteki yerel gazetelerin yıllar önceki manşetlerinin yer aldığı manşetleri derleyip sergi açıldı. 23 öğrenci ve rehber öğretmenler eşliğinde Van Halk Kütüphanesi arşivlerinden 1.5 aylık çalışma sonucu 58 yıllık arşiv taranarak gazete manşetlerinin yer aldığı sergi Özalp Halk Eğitim Merkezi ile Özalp Kız İmam Hatip Lisesi konferans salonunda "Van Tarihi Dijitalleştiriliyor" projesi çerçevesinde "Yıl Yıl Özalp ve Van Gazetesi” sergisi açıldı. Serginin açılışında konuşan proje koordinatörü ve tarih öğretmeni Hüseyin Bakır, fotoğrafladıkları ve dijital arşivini oluşturdukları eski gazete manşetlerinin sergisini açtıklarını söyledi. Bakır, “Öğrencilerimizle birlikte bir tarih projesi yaptık. Eski Van gazeteleri üzerinde bir çalışma fikri ile hareket ettik. İl Halk Kütüphanesi’ne 1.5 ay önce giderek Van gazetelerini depolardan teker teker, yıl yıl inceledik. Bu çalışmada Van’ın 4 gazetesini inceledik. Vansesi Gazetesi, İkinisan Gazetesi, Van Serhat Gazetesi ve Van Postası Gazetesi oldu. Özellikle 1964 ile 1980 yıl aralığını seçtik” dedi.

“Gazete manşetlerini 1.5 aylık çalışma sonucu hazırladık”

Her gazetenin başlıklarını titizlikle seçtiklerini ifade eden Bakır, “Özellikle 1964 yılında Trabzon’un Çaykara ilçesinden Van’ın Özalp ilçesine göç eden Karadenizli kardeşlerimizin geliş kararının alınması ve 1980 yılında Kenan Evren darbesi dikkatimiz çekti. Bu çerçevede bizde gazete manşet taramalarımızı 1964 yılından başladık. 1964 yılında çıkan yasa sonrası 1965 yılında ilçeye bağlı Emek ve Dönerdere mahallelerine bir iskan gerçekleşiyor. Bu göç hikayesi dikkatimizi çekti ve yoğunluğumuzu bu yönde yaptık. Bir diğer konu ise Türkiye için kırılma noktası olan 1980 Kenan Evren darbesi oldu. Sergimizi göç ve darbe üzerine oturttuk. Bu çalışmaya 23 öğrenci ve rehber öğretmenlerimiz eşliğinde gazeteleri yıl yıl tarayarak böyle sergi oluşturduk” dedi.

Projede yer alan öğrencilerden Zilan İzi ise 1.5 ay önce Van İl Halk Kütüphanesi gittik. Orada yıl yıl Van’ın eski gazetelerini inceledik. Özalp ve Van’la ilgili haberleri inceledik. Van ve Türkiye’nin kırılma noktası olan ve ilgimizi çeken haberleri dijitalleştirdik” dedi.