Dolu dolu geçen festivalde gönüllerince eğlendiler

Bodrum’dan tüm Türkiye’ye hizmet veren ’allkaria.com’ kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim’de hem Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. yıl dönümünü kutladı hem de 2’nci yaşını muhteşem bir festivalle taçlandırdı. Gecede sahne alan ünlü sanatçı Ege ise vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum merkezli ve tüm Türkiye’ye hizmet veren, yeni bir iş modeli olarak tanınmaya başlayan allkaria.com kapılarını 29 Ekim 2020’de açtı. Bu yıl 2. yaş gününü kutlayan allkaria.com değişik bir etkinliğe imza atarak Cumhuriyet Bayramı ile doğum günü coşkusunu bir araya getirdi. Festival gündüz saatlerinden başlayarak gece yarısına kadar yoğun bir ilgi ile devam etti.

Tüm Bodrum’u dolaşan bando ile duyuru ve marşlarla başlayan allkariafest, sahne sanatçısı Pınar Seli’nin dinamik sunumu ile keyifli bir güne imza attı. Çocuklarıyla gelen aileler için çocuk oyun alanları kuruldu. Bir taraftan çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileleri ise dj ve canlı performanslarla keyifli vakit geçirdi. Festivalde halkoyunları gösterisi ise vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Hediye çekilişleriyle heyecanlı anlar yaşayan vatandaşlar, alanında el emeği ürünler ve yöresel yemeklerle buluşma fırsatı buldu. Gün boyu kitap imza etkinliklerinde yazarlarla buluşan halk, gecenin geç vakitlerine kadar eğlendi.

Ege şarkılarıyla coşturdu

Geceye damgasını vuran isim ise ünlü sanatçı Ege oldu. Söylediği şarkılarla festivale katılanları ve hayranlarını coşturan Ege yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Kimi zaman eğlendiren kimi zaman duygu dolu anlar yaşatan Ege sevilen şarkılarını ise hayranlarıyla birlikte söyledi. Esprileriyle de festivale katılanları kahkahalara boğan Ege katılanlardan tam not aldı.

Geleneksel hale geliyor

Dolu dolu geçen festivalde gönüllerince eğlenen vatandaşların coşkusunu gören allkaria.com yetkilileri festivali geleneksel hale getirmek için çalışmalara başladı.

Allkaria.com yerelden globale yaklaşımı ile yerel esnafın dijitalleşme sürecine dahil olmasını amaçlayan, bulunduğu bölgenin stok devir hızı, nakit akış kalitesi gibi odakları olan, hem Bodrum’a hem Türkiye’nin her yerine kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını karşılama yeteneğine sahip, bir yanı ile geleneksel ticari yapıları koruyup bir taraftan sürdürülebilir yeni nesil bir alışveriş sitesi olma vizyonu ile hizmet veren bir pazaryeridir.