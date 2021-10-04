DOKUMA DİJİTALE TAŞINIYOR!

Dünya’da; Türkiye’yi kendi ismine patentli dokuma tekniği ile temsil eden, “Anadolu’nun Sessiz Dili YEN” koleksiyonu ile Newyork’a ülkemizin eşsiz kültürünü taşıyan sanatçı Fırat Neziroğlu; Bilişim Vadisi ile gerçekleştirdiği; sanatı yeni nesil teknolojilerle harmanladığı eserleri artık Octopus firması ile dijital alanlara taşıyor.

Dijital Teknoloji Firması Octopus ve Sanatçı Fırat Neziroğlu işbirliği ile yapılan ilk uygulama Contemparary İstanbul’da “Fütüristik Şehazade” eseri ile sergilenmeye başlayacak.

Konu ile ilgi açıklama yapan Octopus kurucusu Emre Yıldız “Bilişim Vadisi Tasarım Kümelenme Merkezi startup eko sisteminde hizmet veren ve yıl başında erken aşama yatırım turunu tamamlayıp, 6,5 Milyon dolar değerleme ile ikinci yatırım turuna çıkacak bir ekibiz. Güncellenebilir sanat eseri kategorisinde ilk olacak bu işin bir parçası olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Dokuma alanında kendi ismine patentli özel tekniğini kullanarak dünyada portre dokuyan nadir sanatçılardan olan Fırat Neziroğlu ile el sıkıştığımız ve Octopus ekranları ile eserlerin güncellenebilir formatta olmasına aracı olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türk sanatçıların globalde başarılarını görmek bizleri hep mutlu ediyor. Yeni dönemde Octopus'u Londra'ya taşıyoruz. Sanatçımızın bu işi ile markamız, dünyanın dört bir yanına onunla ulaşıyor olacak ve bu durum bize büyük gurur veriyor.” dedi.